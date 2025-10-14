Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je večeras tokom posete taocima u bolnici Bejlinson u Petah Tikvi, koje je oslobodio Hamas, da će tela svih ubijenih talaca biti vraćena.

"Sa istom odlučnošću, sa istim osećajem odgovornosti i ozbiljnosti, radimo na njihovom vraćanju", rekao je Netanijahu u video izjavi iz bolnice, preneo je Tajms of Izrael.

Naglasio je da Izrael neće štedeti napore i sredstva da tela ubijenih talaca budu vraćena. Hamas je saopštio da će večeras predati Izraelu tela četiri taoca.

Izrael je ranije danas odlučio da sutra ne otvori ponovo granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, kako je predviđeno sporazumom o prekidu vatre, optužujući Hamas da nije ispunio svoju obavezu da vrati tela svih talaca, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska saopštila je da je večeras preuzela tela četiri ubijena taoca od Crvenog krsta koje je palestinska militantna grupa Hamas predala toj humanitarnoj organizaciji u gradu Gazi. Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao, preneo je Tajms of Izrael.

Tela četiri taoca će biti odneta na identifikaciju. Izraelska vojska saopštila je da je u ponedeljak preuzela tela četvorice ubijenih talaca koja je Hamas predao Crvenom krstu u Gazi.

Oružano krilo Hamasa je ranije saopštilo da će predati tela četvorice talaca - Gaja Iluza, Josija Šarabija, Bipina Džošija i oficira Izraelskih snaga, kapetana Danijela Pereza.

Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 24 taoca.

Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je predviđeno sporazumom, oslobodio gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika.