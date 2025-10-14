Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin, rekao je Tramp.
Predsednik SAD o ruskom lideru
TRAMP OPET KRITIKOVAO PUTINA: Veoma sam razočaran, on stvarno mora da reši ovaj rat! (VIDEO)
Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Beloj kući.
Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča ''svoj rat u Ukrajini'', prenosi Rojters.
- Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo.
On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin - rekao je Tramp.
Kurir.rs/Rojters
