Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Beloj kući.

Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča ''svoj rat u Ukrajini'', prenosi Rojters.

- Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo.

On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin - rekao je Tramp.

Kurir.rs/Rojters

