Izraelska vojska saopštila je da je večeras preuzela tela četiri ubijena taoca od Crvenog krsta koje je palestinska militantna grupa Hamas predala toj humanitarnoj organizaciji u gradu Gazi.

Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao, preneo je Tajms of Izrael.

Tela četiri taoca će biti odneta na identifikaciju.

Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 20 talaca, odnosno ukupno 28.

Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je predviđeno sporazumom, oslobodio gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika.