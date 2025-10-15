Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao.
HAMAS VRATIO ČETIRI TELA TALACA: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali
Izraelska vojska saopštila je da je večeras preuzela tela četiri ubijena taoca od Crvenog krsta koje je palestinska militantna grupa Hamas predala toj humanitarnoj organizaciji u gradu Gazi.
Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao, preneo je Tajms of Izrael.
Tela četiri taoca će biti odneta na identifikaciju.
Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 20 talaca, odnosno ukupno 28.
Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je predviđeno sporazumom, oslobodio gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika.
