Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je da je večeras preuzela tela četiri ubijena taoca od Crvenog krsta koje je palestinska militantna grupa Hamas predala toj humanitarnoj organizaciji u gradu Gazi.

Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao, preneo je Tajms of Izrael.

Tela četiri taoca će biti odneta na identifikaciju.

Izraelska vojska saopštila je da je u ponedeljak preuzela tela četvorice ubijenih talaca koja je Hamas predao Crvenom krstu u Gazi.

Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 20 talaca, odnosno ukupno 28.

Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je predviđeno sporazumom, oslobodio gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaNETANJAHU: Tela svih ubijenih talaca biće vraćena u Izrael
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaTRAMP POTPISAO MIROVNI SPORAZUM: "Sprečićemo Treći svetski rat!" Objavljeni potresni snimci susreta talaca sa porodicama (FOTO/VIDEO)
1 AP Yoan Valat.jpg
PlanetaOGLASIO SE IZRAEL! Evo kad će Hamas konačno pustiti taoce na slobodu!
x EPA Atef Safadi.jpg
PlanetaHAMAS SE OGLASIO: Potrebno više vremena za oslobađanje svih talaca iz Gaze
profimedia-0967526200.jpg
PlanetaIZRAEL OBJAVIO IMENA: Evo šta će biti sa onim "hamasovcima" koji su učestvovali u masakru 7. oktobra 2023. godine! (FOTO/VIDEO)
izraelska vojska Izraelske odbrambene snage IDF Hamas mapa Pojasa Gaze grad Gaza
PlanetaOGLASILA SE BELA KUĆA: Tramp traži hitan dogovor o uslovima za oslobađanje talaca u Gazi
collage1321321.jpg