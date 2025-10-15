Slušaj vest

Gradske vlasti Kijeva planiraju postavljanje 500 pokretnih skloništa od bombi širom grada.

To je na svom Fejsbuk nalogu objavio gradonačelnik KijevaVitalij Kličko, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, okružne državne administracije će biti zadužene za procenu potrebe za takvim zaštitnim objektima i za izbor odgovarajućih lokacija.

Proširenje mreže skloništa od bombi predstavlja jedan od prioritetnih zadataka grada.

Rusko bombardovanje Ukrajine, nestanak struje širom zemlje i u Kijevu Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Kijev sistematski sprovodi program obnove, renoviranja i širenja mreže skloništa, između ostalog korišćenjem podzemnih parkinga. Za tu namenu je u poslednjih nekoliko godina obezbeđeno više od sedam milijardi grivni, naveo je Kličko.

Do sada je u Kijevu obnovljeno oko dve hiljade skloništa od bombi.

x AP Dan Bashakov.jpg
Foto: Dan Bashakov/AP

Gradske vlasti Kijeva obezbedile su četiri milijarde za izgradnju i obnovu skloništa u 2025. godini.

Kurir.rs/Ukrinform

