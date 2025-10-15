Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada mirnom sprovođenju naredne faze sporazuma između Izraela i Hamasa, ali je naglasio da su uslovi američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa tim "vrlo jasni", a to je da Hamas mora da se odrekne oružja i demilitarizuje se ili će "nastati pravi pakao".

- Složili smo se da damo šansu miru - rekao je Netanjahu juče u intervjuu za CBS njuz, dan nakon što je Tramp na kratko posetio Tel Aviv kako bi pokrenuo prvu fazu svog mirovnog plana za Pojas Gaze od 20 tačaka, proglasivši pritom da je "rat završen".

Nakon što su živi izraelski taoci vraćeni, a počinju da stižu i tela onih koje je Hamas ubio u zarobljeništvu, Netanjahu je kazao da demilitarizacija i razoružanje moraju da docđu na red.

- Prvo, Hamas mora da se odrekne oružja. I drugo, želite da budete sigurni da u Pojasu Gaze nema fabrika oružja. Da nema šverca oružja u Pojas Gaze. To je demilitarizacija - rekao je premijer Izraela američkoj televiziji.

Obraćanje Netanjahua i Trampa u Knesetu Foto: Chip Somodevilla/Getty Images Europe, Evelyn Hockstein/Pool Reuters

Hamas je odbio da se odrekne oružja, a Tramp je upozorio u utorak da ako se palestinska ekstremistička organizacija ne razoruža sledi akcija SAD.

- Mi ćemo ih razoružati. I to će se desiti brzo i možda nasilno. Ali oni će se razoružati - kazao je Tramp.

Netanjahu je voditelju CBS njuza rekao da je čuo Trampove reči, parafrazirajući ih izrazom da će u tom slučaju "nastati pravi pakao".

- Pa, nadam se da neće. Nadam se da ćemo ovo moći da uradimo mirno. Svakako smo spremni da to učinimo - naveo je on.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Mirovni sporazum, koji je postigla Trampova administracija, obezbedio je oslobađanje svih 20 preostalih živih izraelskih talaca u zamenu za skoro 2.000 palestinskih zatvorenika i pritvorenika koje je držao Izrael.

Hamas je uz to u ponedeljak vratio ostatke četiri preminula izraelska taoca, a još četiri su predata u utorak, tako da ostaje još 20 koji treba da budu vraćeni.

Tramp potpisao mirovni sporazum Foto: Yoan Valat/Pool EPA, Suzanne Plunkett/Pool Reuters

Forum talaca i nestalih porodica, organizacija koja predstavlja porodice talaca, pozvala je na obustavu mirovnog plana "dok se ne vrati svaka preminula osoba".

Tramp je u ponedeljak rekao da nisu pronađena i predata sva tela.

Razmena je bila ključni korak u sporazumu o okončanju dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze i trajnom miru u regionu u kojem sukobi traju već decenijama.

Tramp u Izraelu Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Plan takođe poziva na povlačenje Izraela iz delova Pojasa Gaze i omogućuje da "sveobuhvatna pomoć bude odmah poslata" u enklavu u kojoj se Palestinci suočavaju sa glađu.

Ovim planom su takođe obuhvaćena, ali ne i rešena u potpunosti, osetljivija pitanja poput posleratne uprave Pojasom Gaze, palestinske državnosti i razoružanja Hamasa.

Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Onim koji sumnjaju da želi mir, Netanjahu je poručio da pogledaju Avramove sporazume kojima je Izrael normalizovao odnose sa četiri zemlje Arapske lige.

Oslobađanje izraelskih talaca iz zatočeništva Hamasa u sklopu mirovnog plana za Pojas Gaze američkog predsednika Donalda Trampa Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, HAZEM BADER / AFP / Profimedia

- Imamo priliku da proširimo taj mir. To bi bio najveći dar koji možemo da donesemo narodu Izraela, narodu regiona i narodu sveta - zaključio je izraelski premijer.

Odmah nakon postizanja Trampovog mirovnog sporazuma došlo je do sukoba Hamasa i klana Dugmuš u Pojasu Gaze u kojem je najmanje 27 ljudi ubijeno, a palestinska ekstremistička organizacija izvodi i javne egzekucije neistomišljenika.

(Kurir.rs/CBS News/Preveo i priredio: N. V.)

