Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada mirnom sprovođenju naredne faze sporazuma između Izraela i Hamasa, ali je naglasio da su uslovi američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa tim "vrlo jasni", a to je da Hamas mora da se odrekne oružja i demilitarizuje se ili će "nastati pravi pakao".

Nakon što su živi izraelski taoci vraćeni, a počinju da stižu i tela onih koje je Hamas ubio u zarobljeništvu, Netanjahu je kazao da demilitarizacija i razoružanje moraju da docđu na red.

- Prvo, Hamas mora da se odrekne oružja. I drugo, želite da budete sigurni da u Pojasu Gaze nema fabrika oružja. Da nema šverca oružja u Pojas Gaze. To je demilitarizacija - rekao je premijer Izraela američkoj televiziji.

Hamas je odbio da se odrekne oružja, a Tramp je upozorio u utorak da ako se palestinska ekstremistička organizacija ne razoruža sledi akcija SAD.

- Mi ćemo ih razoružati. I to će se desiti brzo i možda nasilno. Ali oni će se razoružati - kazao je Tramp.

Netanjahu je voditelju CBS njuza rekao da je čuo Trampove reči, parafrazirajući ih izrazom da će u tom slučaju "nastati pravi pakao".

- Pa, nadam se da neće. Nadam se da ćemo ovo moći da uradimo mirno. Svakako smo spremni da to učinimo - naveo je on.

Mirovni sporazum, koji je postigla Trampova administracija, obezbedio je oslobađanje svih 20 preostalih živih izraelskih talaca u zamenu za skoro 2.000 palestinskih zatvorenika i pritvorenika koje je držao Izrael.

Hamas je uz to u ponedeljak vratio ostatke četiri preminula izraelska taoca, a još četiri su predata u utorak, tako da ostaje još 20 koji treba da budu vraćeni.

Forum talaca i nestalih porodica, organizacija koja predstavlja porodice talaca, pozvala je na obustavu mirovnog plana "dok se ne vrati svaka preminula osoba".

Tramp je u ponedeljak rekao da nisu pronađena i predata sva tela.

Razmena je bila ključni korak u sporazumu o okončanju dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze i trajnom miru u regionu u kojem sukobi traju već decenijama.

Plan takođe poziva na povlačenje Izraela iz delova Pojasa Gaze i omogućuje da "sveobuhvatna pomoć bude odmah poslata" u enklavu u kojoj se Palestinci suočavaju sa glađu.

Ovim planom su takođe obuhvaćena, ali ne i rešena u potpunosti, osetljivija pitanja poput posleratne uprave Pojasom Gaze, palestinske državnosti i razoružanja Hamasa.

Onim koji sumnjaju da želi mir, Netanjahu je poručio da pogledaju Avramove sporazume kojima je Izrael normalizovao odnose sa četiri zemlje Arapske lige.

- Imamo priliku da proširimo taj mir. To bi bio najveći dar koji možemo da donesemo narodu Izraela, narodu regiona i narodu sveta - zaključio je izraelski premijer.

Odmah nakon postizanja Trampovog mirovnog sporazuma došlo je do sukoba Hamasa i klana Dugmuš u Pojasu Gaze u kojem je najmanje 27 ljudi ubijeno, a palestinska ekstremistička organizacija izvodi i javne egzekucije neistomišljenika.