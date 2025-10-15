Slušaj vest

Uoči ključnog susreta u Vašingtonu, gde će se Volodimir Zelenski sastati sa Donaldom Trampom, tenzije rastu ne samo između Kijeva i Moskve, već i unutar zapadnog saveza. Spekuliše se o mogućoj isporuci američkih Tomahavka Ukrajini, što bi moglo pokrenuti domino efekat i naterati Nemačku da konačno odobri isporuku raketa Taurus. Istovremeno, Kijev bi mogao igrati ulogu i u ambicioznom američkom PVO projektu "Zlatna kupola za Ameriku".

Koliko je realno da oružje zaista krene ka Ukrajini I da li je ceo potez usmeren više ka Moskvi ili ka saveznicima na Zapadu, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" komentarisao je Nenad Bumbić, analitičar.

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče bezbednosnih mera ili nečeg na šta bi Ukrajinci mogli da računaju, od SAD-a ne mogu da se oslone na to da će poslati svoje vojnike ili da će vojnici biti uključeni u neku mirovnu misiju. Amerikanci to ne žele da urade. Oni bi trebalo da ostanu negde u pozadini, da pruže logistiku, naoružanje, informativnu komponentu tako nekih akcija, ali nema neke preterane želje u okviru američke vlade da vojnici budu na liniji razdvajanja ili nešto tome slično - objašnjava Bumbić.

Kaže da su Amerikanci pre svega zainteresovani za obnovu Ukrajine.

- Što se tiče Kijeva, oni uopšte nemaju izbora. Opcije su im ili da naljute Amerikance, što Rusiji pruža priliku, ili da prihvate situaciju. Tramp ovo poprilično otvoreno radi. Ukrajina je tokom ovog rata uslepa da zadrži svoje rudno bogatstvo, da stranci ne mogu direktno da kupuju rudnike i to je ono što je bilo traženo za vreme Bajdenove administracije. Tramp je grubim rečnikom počeo od Ukrajinaca da traži razne stvari i onda je praktično ukrajinsku vladu doveo u nezgodnu situaciju. Oni sada de facto moraju svom narodu da kažu da pristaju na predaju rudnog bogatstva Ukrajine stranim zemljama.

