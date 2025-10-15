Slušaj vest

Fabrički radnici, blagajnici i hotelsko osoblje u Grčkoj uskoro bi mogli da rade duže smene, jer će ta zemlja postati prva članica Evropske unije koja će zvanično uvesti 13-časovno radno vreme u privatnom sektoru, prenosi Politiko.

Parlament će sutra glasati o kontroverznom zakonu, bez obzira što su planirani protesti širom zemlje.

Uprkos rastućem otporu sindikata i opozicionih stranaka, očekuje se da će zakon lako biti usvojen glasovima vladajuće stranke Nova demokratija.

Od preuzimanja vlasti 2019. godine, vlada desnog centra je transformisala tržište rada u ono što naziva jednim od "najfleksibilnijim“ u Evropi.

epa-thanassis-stavrakis-pool05.jpg
Grčki parlament Foto: EPA / Thanassis Stavrakis / Pool

Od jula 2024. godine, od zaposlenih u industriji, maloprodaji, poljoprivredi i nekim sektorima usluga može da se zatraži da rade po novom šestodnevnom rasporedu, a dužim radnim vremenom, a plata bi im bila uvećana za 40 odsto.

Olujno nevreme u Grčkoj Foto: Printscreen/X

Taj potez, suprotan trendu skraćivanja radne nedelje u nekim evropskim zemljama, vlada smatra neophodnim zbog smanjenja stanovništva Grčke, sve većeg broja starih i velikog nedostatka kvalifikovanih radnika.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlanetaHOROR U GRČKOJ! Jednogodišnja devojčica umalo umrla, otac (27) se ceo dan drogirao pored nje
Patrola grčke policije
PlanetaDETE (6) SE UDAVILO U BAZENU! Tragedija u Grčkoj: Izvukli ga na površinu, ali je bilo prekasno! Roditelji sve vreme bili u bazenu s njim
grcka-hitna-pomoc.jpg
PlanetaPAO BALKON NA TROTOAR, ŽENA ZA DLAKU IZBEGLA STRAVIČNU SMRT: Jeziv snimak incidenta, sve se odigralo u sekundi (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaBIVŠI PREMIJER GRČKE DONEO KONAČNU ODLUKU Cipras podneo ostavku na mesto poslanika Sirize!
Aleksis Cipras