Slušaj vest

Primirje u Gazi puca po šavovima. Izrael je odlučio da zatvori prelaz Rafa i dodatno smanji humanitarnu pomoć, optužujući Hamas da ne poštuje dogovor, tela ubijenih talaca i dalje nisu vraćena. Istovremeno, brutalni snimci javnih pogubljenja na ulicama Gaze šokirali su svet. Hamas, pod izgovorom "unutrašnje bezbednosti", sprovodi obračune, dok Tramp tvrdi da su SAD dale zeleno svetlo za ove operacije.

O najnovijem razvoju i o tome šta je realno iz ugla diplomije i bezbednosti u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" govorili su Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu putem uključenja, a u studiju Mladen Mijatović, novinar i bivši prvi savetnik i konzul u Ambasadi Srbije u Tel Avivu, koji je upoznao porodicu oslobođenog srpskog državljanina Alona Ohela.

1/2 Vidi galeriju Alon Ohel, srpski državljanin kojeg Hamas drži kao taoca. Foto: Printscreen

Mijatović o kontaktu sa porodicom Alona Ohela

Mijatović kaže da je u Izraelu boravio od samog početka rata.

- Boravio sam u Izraelu od samog početka rata kao radnik ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, na funkciji konzula i prvog savetnika u našoj ambasadi. Imao sam priliku da službeno više puta razgovaram sa porodicom Alona Ohela. On je bio otet u terorističkom napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine - započeo je Mijatović.

Govorio je o saradnji koju je porodica Ohel ostvarila sa srpskom ambasadom u Tel Avivu.

Foto: Kurir Televizija

- Ambasada Republike Srbije je od saznanja o njegovoj otmici bila u kontaktu sa porodicom Alona Ohela. Najviše sam bio u kontaktu sa Idit Ohel, Alonovom majkom. U pitanju je jedna veoma hrabra žena koja je od prvog trenutka, susreta i kontakta govorila i imala nadu da će joj se sin vratiti, da je potreban veliki napor i rad kako bi se sin vratio porodici. Imali su u svakom trenutku punu podršku naše ambasade, razogvarali smo mnogo puta, pronalazili načine da saznamo informacije o tome da li je Alon živ, da li je zdrav, da li možemo nešto da pomognemo.

Govoreći o Idit Ohel, podsetio je da je ona više puta javno izrazila svoju zahvalnost Republici Srbiji.

KAKO JE IZGLEDALA SARADNJA PORODICE ALONA OHELA I SRPSKE AMBASADE U IZRAELU? Naša zemlja aktivirala se od same otmice - Detalji neprestanog rada tokom 2 godine Izvor: Kurir televizija

- Idit Ohel je više puta boravila u različitim institucijama širom sveta, Ujedinjenim nacijama i mnogim državama, te posete su bile organizovane na najvišem nivou. Širila je vesti i pokušavala da dođe do informacija. Uvek je isticala pomoć koju je porodica imala od strane naše ambasade u Tel Avivu, ali i predsednika Aleksanda Vučića i Marka Đurića, u tom trenutku ambasadora Srbije u Vašingtonu. Đurić je takođe mnogo toga uradio, kao i država - kaže Mijatović.

Nikolić o fizičkom stanju Alona Ohela

Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Nikolić izneo je detalje o trenutnom stanju Alona Ohela, koji je nakon oslobađanja podvrgnut višestrukim analizama.

- Alon nastavlja opsežne analize, opservacije i ekspertize. Nalazi se u okrug centru ne tako daleko od samog Tel Aviva. Ono što do sada možemo da potvrdimo, fokus je na oftalmologiji, da se u najvećoj mogućoj meri sačuva vid na desnom oku koji je bazično poremećen. Na to oko ne vidi. Moram da podsetim, Alon ima na više mesta u telu netretirane ostatke šrapnela. Stanje je takvo da se preduzimaju prve radnje. Nikako ne smemo da smetnemo sa uma i onaj psihički element. Izrael kao niko dugi u svetu ima najizrađenije protokole samo ako govorimo o posttarumi zatočenika - objašnjava Nikolić.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Podsetio je u kakvom je stanju Alon Ohel pušten iz zarobljeništva.

- Jezivo je smršao, što je posledica namenskog izgladnjivanja i jako je bled, imajući u vidu da je dug vremenski period proveo na 40 metara u dubini tmine tamošnjih Hamasovih tunela. Značajni period proveo je i u potpunoj usamljenosti posle oslobađanja njegovih saputnika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs