PLAN MOSKVE ZA INTENZIVIRANJE NAPADA NA GRAD ORIHIV

Rusija obučava nove jurišne grupe u centrima za obuku i na poligonima koji se nalaze na privremeno okupiranim teritorijama Krima, kao i u delovima Zaporoške i Hersonske oblasti, kako bi intenzivirale napade u sektoru grada Orihiva, objavila je ukrajinska vojska.

Ukrinform prenosi da je to kazao Vladislav Vološin, portparol Južnih odbrambenih snaga.

- Prema našim obaveštajnim podacima, neprijatelj priprema nove jurišne grupe u centrima za obuku i na poligonima na privremeno okupiranim teritorijama Krima, Zaporoške i Hersonske oblasti kako bi pojačao ofanzivne operacije u sektoru Orihiva, tačnije u zonama Kamjanske, Primorske, Stepove, Tokmačka, Novoandrijevka, Novodanilivka i Mali Ščerbaki - rekao je Vološin.

On je objasnio je da će u roku od nedelju dana ili dve, a moguće i kasnije, neke od ovih jurišnih grupa završiti obuku, nakon čega će neprijatelj pokušati da ih rasporedi na prednje položaje za izvođenje operacija.

Ukrajinske snage uspele su da oslobode selo Mali Ščerbaki u Zaporoškoj oblasti, a operaciju je vodio bataljon Ajdar.

Ukrajinski dronovi su 13. oktobra pogodili naftno skladište u gradu Feodosija na Krimu.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)

