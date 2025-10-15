Slušaj vest

Rusija obučava nove jurišne grupe u centrima za obuku i na poligonima koji se nalaze na privremeno okupiranim teritorijama Krima, kao i u delovima Zaporoške i Hersonske oblasti, kako bi intenzivirale napade u sektoru grada Orihiva, objavila je ukrajinska vojska.

Ukrinform prenosi da je to kazao Vladislav Vološin, portparol Južnih odbrambenih snaga.

Ukrajinski grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti meta ruskih napada Foto: Press service of the 65th Mechan/Press service of the 65th Mechan

  - Prema našim obaveštajnim podacima, neprijatelj priprema nove jurišne grupe u centrima za obuku i na poligonima na privremeno okupiranim teritorijama Krima, Zaporoške i Hersonske oblasti kako bi pojačao ofanzivne operacije u sektoru Orihiva, tačnije u zonama Kamjanske, Primorske, Stepove, Tokmačka, Novoandrijevka, Novodanilivka i Mali Ščerbaki - rekao je Vološin.

Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev i Zaporožje, Poginuo sedmogodišnji dečak, ranjeno 15 ljudi. Napadnuta je i energetska mreža, pa u delovima Kijeva nema struje. U napadu su korišćene balističke rakete i dronovi šahed. Foto: Evgeniy Maloletka/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service, Dan Bashakov/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service, (AP Photo/Dan Bashakov)/AP

On je objasnio je da će u roku od nedelju dana ili dve, a moguće i kasnije, neke od ovih jurišnih grupa završiti obuku, nakon čega će neprijatelj pokušati da ih rasporedi na prednje položaje za izvođenje operacija.

Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev, Kijevska oblast i Zaporožje. Poljska digla borbene avione, a Ukrajinci još uvek broje mrtve među kojima ima i dece. Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Printscreen/X

Ukrajinske snage uspele su da oslobode selo Mali Ščerbaki u Zaporoškoj oblasti, a operaciju je vodio bataljon Ajdar.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin/Ministarstvo odbrane Rusije

Ukrajinski dronovi su 13. oktobra pogodili naftno skladište u gradu Feodosija na Krimu.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)

