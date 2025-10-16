Slušaj vest

Sumnja se da je požar izazvao kratki spoj. Požar se brzo proširio i putnici nisu uspeli da pobegnu, a incident se dogodio u saveznoj državi Radžastan.

Tela 19 putnika su izvučena iz autobusa, dok je jedna osoba podlegla opekotinama na putu do bolnice.

Najmanje 15 putnika je teško povređeno i hospitalizovano.

Lokalni poslanik vladajuće stranke Mahant Pratap Puri rekao je za Asošiejted pres da se dim u zadnjem delu autobusa pojavio ni pet minuta nakon što je krenuo iz grada Džajsalmera.

"Vozač je uspeo da zaustavi autobus pored puta, ali je u roku od nekoliko trenutaka plamen progutao celo vozilo. Bio je to novi autobus sa klima uređajem, ali je imao samo jedna vrata za ulazak i izlazak. Nažalost, putnici koji su sedeli u zadnjem delu nisu mogli da stignu do izlaza i živi su izgoreli", rekao je Puri.

Lokalna vlada je uputila apel za informacije i DNK od rođaka kako bi se potvrdio identitet žrtava.

Premijer Narendra Modi i najviši zvaničnik Radžastana, Badžan Lal Šarma, izrazili su saučešće porodicama poginulih.