TRAGEDIJA U INDIJI: 20 ljudi izgorelo u autobusu u kom je izbio požar
Sumnja se da je požar izazvao kratki spoj. Požar se brzo proširio i putnici nisu uspeli da pobegnu, a incident se dogodio u saveznoj državi Radžastan.
Tela 19 putnika su izvučena iz autobusa, dok je jedna osoba podlegla opekotinama na putu do bolnice.
Najmanje 15 putnika je teško povređeno i hospitalizovano.
Lokalni poslanik vladajuće stranke Mahant Pratap Puri rekao je za Asošiejted pres da se dim u zadnjem delu autobusa pojavio ni pet minuta nakon što je krenuo iz grada Džajsalmera.
"Vozač je uspeo da zaustavi autobus pored puta, ali je u roku od nekoliko trenutaka plamen progutao celo vozilo. Bio je to novi autobus sa klima uređajem, ali je imao samo jedna vrata za ulazak i izlazak. Nažalost, putnici koji su sedeli u zadnjem delu nisu mogli da stignu do izlaza i živi su izgoreli", rekao je Puri.
Lokalna vlada je uputila apel za informacije i DNK od rođaka kako bi se potvrdio identitet žrtava.
Premijer Narendra Modi i najviši zvaničnik Radžastana, Badžan Lal Šarma, izrazili su saučešće porodicama poginulih.
