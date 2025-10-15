Slušaj vest

U Pekingu je 14. oktobra otvorena izložba „Osnaživanje položaja žena i devojčica digitalnom inteligencijom“, prateći događaj Globalnog samita o pravima i položaju žena koji se održava u kineskoj prestonici.

Peng Lijuan, supruga predsednika Si Đinpinga i specijalni izaslanik UNESKO-a za unapređenje obrazovanja devojčica i žena, i zamenik generalnog sekretara UN i izvršni direktor organizacije „UN žene”, Sima Bahous, prisustvovale su izložbi i održale govore.

Peng je izjavila da je, sa brzim razvojem nauke i tehnologije i dubokom integracijom digitalizacije i inteligencije, informaciona tehnologija nove generacije postala novi motor za osnaživanje položaja žena i devojčica da ostvare svoje snove.

Aktivni razvoj digitalnih i inteligentnih tehnologija u Kini transformisao je način života žena i devojčica, otvarajući šire mogućnosti za razvoj žena u digitalnoj i inteligentnoj eri. Promovisanje razvoja ženskog cilja je zajednička odgovornost međunarodne zajednice. Trenutno, zemlje širom sveta aktivno istražuju efikasne načine kako bi osigurale da plodovi naučnih i tehnoloških inovacija koriste ženama i devojčicama na više i bolje načine.

“Radujem se saradnji sa svima kako bismo širili toplinu kroz akciju, podržavali snove kroz tehnologiju i težili otvaranju digitalne i inteligentne budućnosti pune mogućnosti za žene i devojčice, zajedno unapređujući globalni ženski cilj na nove visine”, rekla je Peng.