U avganistanskom regionu Spin Boldak, gde su novi sukobi izbili noćas, korišćene su minobacačke granate.

Zvaničnici okružne bolnice Spin Boldak rekli su da je među povređenima više od 80 žena i dece.

Rat Avganistana i Pakistana. Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu. Foto: Printscreen/X

Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid optužio je pakistanske snage da "ponovo" izvode napade "lakim i teškim naoružanjem u okrugu Spin Boldak".

On je rekao da je mir uspostavljen nakon što su pakistanski vojnici ubijeni i oružje zaplenjeno.

Pakistan nije komentarisao te izjave, ali su tamošnji bezbednosni izvori rekli da su gađali neprijateljske položaje na severu Avganistana.

Kurir.rs/Beta

