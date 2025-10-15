Slušaj vest

Procenjeno je da telo pripada Palestincu.

Ostala tri tela identifikovana su kao tela narednika Tamira Nimrodija (18), Urijela Baruha (35) i Ejtana Levija (53).

Izraelski taoci se javili svojim porodicama dok su još bili u rukama Hamasa Foto: Printscreen/X

„Hamas je dužan da učini sve neophodne napore da vrati preminule taoce“, saopštio je IDF.

Kurir.rs/Times of Israel

