Nakon završetka pregleda u forenzičkom institutu Abu Kabir, izraelska vojska saopštila je da četvrto telo koje je Hamas vratio sinoć ne pripada nijednom od talaca.
NEVEROVATAN PREOKRET I NOVA MISTERIJA! Telo koje je Hamas vratio Izraelu ne pripada niti jednom od talaca?!
Procenjeno je da telo pripada Palestincu.
Ostala tri tela identifikovana su kao tela narednika Tamira Nimrodija (18), Urijela Baruha (35) i Ejtana Levija (53).
Izraelski taoci se javili svojim porodicama dok su još bili u rukama Hamasa Foto: Printscreen/X
„Hamas je dužan da učini sve neophodne napore da vrati preminule taoce“, saopštio je IDF.
Kurir.rs/Times of Israel
