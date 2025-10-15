Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp posthumno je odlikovao Čarlija Kirka, ultrakonzervativnog aktivistu ubijenog 10. septembra tokom javnog skupa.

On je Kirka odlikovao najvišim američkim civilnim odlikovanjem - Predsedničkom medaljom slobode.

Američki predsednik Donald Tramp posthumno odlikovao Čarlija Kirka Predsedničkom medaljom slobode, priznanje primila supruga Erika Foto: Mark Schiefelbein/AP

Tramp je nazvao Kirka "mučenikom za istinu i slobodu" koji se može porediti, kako je rekao, sa Sokratom, Svetim Petrom, Abrahamom Linkolnom i Martinom Luterom Kingom.

Čarli Kirk Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia, NARENDRA SHRESTHA/EPA, Christophe SIMON, Printskrin Tik Tok, Fbi, Screenshot, Evan Vucci/AP, John Locher/AP

Šef Bele kuće se podsetio veoma aktivne uloge koju je Kirk igrao u mobilizaciji mladih ljudi tokom poslednje predsedničke kampanje.

Odlikovanje je primila Kirkova supruga Erika Kirk.

(Kurir.rs/Beta)

