TRAMP POSTHUMNO ODLIKOVAO KIRKA, UPOREDIO GA SA SVETIM PETROM Nazvao ga "mučenikom za istinu i slobodu", priznanje primila Čarlijeva supruga Erika (FOTO, VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp posthumno je odlikovao Čarlija Kirka, ultrakonzervativnog aktivistu ubijenog 10. septembra tokom javnog skupa.
On je Kirka odlikovao najvišim američkim civilnim odlikovanjem - Predsedničkom medaljom slobode.
Američki predsednik Donald Tramp posthumno odlikovao Čarlija Kirka Predsedničkom medaljom slobode, priznanje primila supruga Erika
Tramp je nazvao Kirka "mučenikom za istinu i slobodu" koji se može porediti, kako je rekao, sa Sokratom, Svetim Petrom, Abrahamom Linkolnom i Martinom Luterom Kingom.
Čarli Kirk Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia, NARENDRA SHRESTHA/EPA, Christophe SIMON, Printskrin Tik Tok, Fbi, Screenshot, Evan Vucci/AP, John Locher/AP
Šef Bele kuće se podsetio veoma aktivne uloge koju je Kirk igrao u mobilizaciji mladih ljudi tokom poslednje predsedničke kampanje.
Odlikovanje je primila Kirkova supruga Erika Kirk.
(Kurir.rs/Beta)
