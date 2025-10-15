Slušaj vest

Novi sirijski lider je stigao u Moskvu i trebalo bi da se sastane sa svojim ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, javila je sirijska novinska agencija SANA.

"Predsednik Šara će zatražiti od ruskog predsednika da izruči sve one koji su počinili ratne zločine i nalaze se u Rusiji, pre svega Bašar el Asad", rekao je sirijski zvaničnik koji je zatražio. da ostane anoniman.

1/14 Vidi galeriju Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6

Bašar el Asad je svrgnut u decembru 2024. godine a zatim je pobegao u Rusiju.

Privremenog sirijskog predsednika u poseti Moskvi prate ministar spoljnih poslova i vojni i ekonomski zvaničnici.

Kurir.rs/Beta

Sirijski lider traži od Putina da preda Asada