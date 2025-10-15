Slušaj vest

Novi sirijski lider je stigao u Moskvu i trebalo bi da se sastane sa svojim ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, javila je sirijska novinska agencija SANA.

"Predsednik Šara će zatražiti od ruskog predsednika da izruči sve one koji su počinili ratne zločine i nalaze se u Rusiji, pre svega Bašar el Asad", rekao je sirijski zvaničnik koji je zatražio. da ostane anoniman.

Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6

Bašar el Asad je svrgnut u decembru 2024. godine a zatim je pobegao u Rusiju.

Privremenog sirijskog predsednika u poseti Moskvi prate ministar spoljnih poslova i vojni i ekonomski zvaničnici.

Kurir.rs/Beta

 Sirijski lider traži od Putina da preda Asada

Antonijević: Sirija je bila strateška tačka Rusije i velikih sila, na jedan veoma krvav način se i sada to dešava Izvor: Kurir televizija