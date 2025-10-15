Privremeni predsednik Ahmad el Šara, koji danas prvi put boravi u poseti Rusiju, zatražiće od Moskve da izruči svrgnutog lidera Bašara el Asada, rekao je za agenciju Frans pres neimenovani zvaničnik sirijske vlade.
ŠARA HOĆE BAŠARA! Sirijski lider traži od Putina da preda Asada u ruke novih sirijskih vlasti?!
Novi sirijski lider je stigao u Moskvu i trebalo bi da se sastane sa svojim ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, javila je sirijska novinska agencija SANA.
"Predsednik Šara će zatražiti od ruskog predsednika da izruči sve one koji su počinili ratne zločine i nalaze se u Rusiji, pre svega Bašar el Asad", rekao je sirijski zvaničnik koji je zatražio. da ostane anoniman.
Pad Asada Foto: FOTO AP, 18 6 2016, FOTO AP, X/Printscreen/@samerdaboul6
Bašar el Asad je svrgnut u decembru 2024. godine a zatim je pobegao u Rusiju.
Privremenog sirijskog predsednika u poseti Moskvi prate ministar spoljnih poslova i vojni i ekonomski zvaničnici.
Kurir.rs/Beta
