Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u petak će se u Vašingtonu sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Šef Bele kuće kaže da Zelenski dolazi po krstareće rakete Tomahavk. Tu su i najave da će, ako Amerikanci daju Ukrajincima to oružje i Nemci isporučiti Kijevu rakete Taurus.

Da li će ovakvi aranžmani produžiti ili skratiti rat u Ukrajini?

O ovoj temi govorili su gosti "Pulsa Srbije": Milan Petričković, profesor Fakulteta političkih nauka, Aleksandar Mihailović, pukovnik u penziji i Branimir Đokić, spoljnopolitički analitičar.

Stvari se zahuhtavaju

- To je faktor militarističe prirode i mislim da je to faktički produkt kolektivnog zapada, Brisela, pre nego što je konkretno Amerika zainteresovana. Od strane SAD-a, Trampove administracije, bili su aktuelni oni pomirljivi tonovi. Taman kada smo mislili da smo nadomak mira, po pricpipu toplo - hladno, dolazimo u poziciju da se stvari zahuhtavaju. Mislim da su ključni ti igrači iz Evrope, kolektivni Zapad i prisustvo istočnog krila NATO pakta - kaže Petričković i dodaje:

- Dolivanjem ulja na vatru, odnosno slanje Tomahovka je vrlo diskutabilno, pošto ima nekoliko generacija toga. Ono što bi se Ukrajini isporučilo, bila bi neka vrsta ataka na rusku ekonomiju, na nešto što predstavlja direktno mešanje. Mada smo to i do sada imali. Ali, ovo bi sada dovelo do jedne vrste deeskalacije i faktor destabilizacije može biti jedna vrsta sinhronizovanog dejstva sa Nemačkom, koja bi poslala taoce. Od kada je krenula vojna operacija, govorili su iz Rusije da to neće dopustiti i da će to smatrati direktnim napadom.

Rakete će moći da nose nuklarne bojeve glave

Beloruski lider, Aleksandar Lukašenko, istakao je da bi isporuka tih raketa značila nuklearni rat, sa čim se Mihailović i složio:

- I Tomahak američki i Taorus nemački mogu da reše rat veoma brzo, tako što će Ukrajina nestati, ne samo ona već i mnogi koji joj pomažu da stvara uslove nuklearnog rata. Zašto je ovde opasno isporučiti rakete bilo kakvog dometa? Zato što njima mogu da upravljaju samo vojnici te države. Sa njom može da se rukovodi samo preko svih tih sistema iz satelita koji Ukrajina nema - kaže Mihailović i dodaje:

- Ta rakete mogu da nose i nuklearne bojeve glave, a onda se odgovara nuklearnom bojevom glavom. Može sam Zelenski sa svojim stručnim kadrovima da napuni te rakete opasnim otpadom, tkzv. prljavom bombom. Ona se na neki način lako stvara. To nije veliko, ali može da pokrije 60 kvadratnih kilometara. Znaći 6 takvh bombi je dovoljno da Beograd nestane. To je uvlačenje NATO pakta u rat, i to je cilj Zelenskog, da spasi sebe. Rešenje je da se trenutno prihvate uslove specijalne vojne operacije - da se ove četiri oblasti i Krim daju Ruskoj Federaciji, a oni su uvek i bili ruski.

Tramp će pokušati da primora Putina na predaju

Đokić tvrdi da će korišćene Komahavk rakete u isto vreme produžiti i skratiti rat u Ukraijini:

- Rat će se završiti kada se bude gađalo po Rusiji jer jedino na taj način možeš Putina da natešraš na mir. Tramp je rekao da će završiti sve sa Putinom, ponudio mu je maksimum. Ali to nije ono što Putin želi, on je odbio i mislio da će na vojnom planu to ostvariti. tramp je shvatio da Putin neće mir, pa želi da ga primora. Hoće da ga ostavi bez novca i promeni stav javnog mnjena - kaže Đokić i dodaje:

- Cilj raketa je da se gađa energetska infrastruktura unutar Rusije: naftovodi, gasoodi, rafinerije, da bi bilo manje za izvoz, stanovništvo itd. To je realno, ako pošalju rakete, poslaće direktno u Ukrajinu, jer nema drugog načina. Tramp želi da primora Putina i on ga sad upozorava. Putin igra sada na sve ili ništa.

