Izraelće danas dopustiti otvaranje Rafe, graničnog prijelaza u Gazis Egiptom, i povećati količinu humanitarne pomoći koja dolazi u enklavu, izvestila je televizija Kan, nakon što je Hamaspredao još tela umrlih talaca.

Uz odobrenje izraelskih bezbednosnih službi, stanovnicima Gaze koji su napustili enklavu tokom rata biće prvi put dopušten povratak, a ostalima će biti dopušten prelaz preko granice u Rafi, izvestio je Kan.

Humanitarna pomoć i infrastrukturna oprema

U Gazu će preko tog prelaza ući oko 600 kamiona koji prevoze uglavnom hranu i medicinske potrepštine, kao i opremu potrebnu za popravak oštećene infrastrukture, javlja Kan. Nije bilo neposrednih komentara izraelskih ili palestinskih zvaničnika.

Izrael je u utorak zapretio da će Rafa i dalje ostati zatvorena, navodeći kao razlog Hamasovo neispunjavanje obaveza prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi i predaji tela ubijenih talaca koje je držao.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Nekoliko sati kasnije Hamas je putem Međunarodnog odbora Crvenog krsta predao Izraelu četiri tela.

Tri su do sada identifikovana kao izraelski taoci, ali postoje sumnje u vezi s četvrtim predatim telom, izvestili su izraelski mediji.

