IZRAEL OTVARA GRANIČNI PRELAZ RAFA! Očekuje se ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći u Gazu! Objavljeni snimci (VIDEO)
Izraelće danas dopustiti otvaranje Rafe, graničnog prijelaza u Gazis Egiptom, i povećati količinu humanitarne pomoći koja dolazi u enklavu, izvestila je televizija Kan, nakon što je Hamaspredao još tela umrlih talaca.
Uz odobrenje izraelskih bezbednosnih službi, stanovnicima Gaze koji su napustili enklavu tokom rata biće prvi put dopušten povratak, a ostalima će biti dopušten prelaz preko granice u Rafi, izvestio je Kan.
Humanitarna pomoć i infrastrukturna oprema
U Gazu će preko tog prelaza ući oko 600 kamiona koji prevoze uglavnom hranu i medicinske potrepštine, kao i opremu potrebnu za popravak oštećene infrastrukture, javlja Kan. Nije bilo neposrednih komentara izraelskih ili palestinskih zvaničnika.
Izrael je u utorak zapretio da će Rafa i dalje ostati zatvorena, navodeći kao razlog Hamasovo neispunjavanje obaveza prema sporazumu o prekidu vatre u Gazi i predaji tela ubijenih talaca koje je držao.
Nekoliko sati kasnije Hamas je putem Međunarodnog odbora Crvenog krsta predao Izraelu četiri tela.
Tri su do sada identifikovana kao izraelski taoci, ali postoje sumnje u vezi s četvrtim predatim telom, izvestili su izraelski mediji.
