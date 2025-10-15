Delegacija visokih ukrajinskih zvaničnika koja boravi u SAD saopštila je danas da se sastala sa predstavnicima američkih proizvođača oružja, uključujući kompaniju koja proizvodi krstareće rakete Tomahavk koje bi Vašington mogao da isporuči Kijevu.
UKRAJINA ŽELI TOMAHAVKE U SVOJIM RUKAMA! Delegacija stigla u SAD, danas se vode sudbonosni razgovori!
Delegacija, koju predvode premijerka Julija Sviridenko i šef predsedničke administracije Andrij Jermak, u poseti je SAD uoči sastanka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa, zakazanog za petak.
Američka krstareća raketa Tomahavk Foto: Matthew Daniels/US NAVY
Jermak je rekao da su se on i drugi članovi delegacije sastali sa predstavnicima kompanija Lockheed Martin i Raytheon.
On je na društvenim mrežama naveo da se saradnja nastavlja, hvaleći borbene avione F-16 dizajnirane u SAD, a koje su evropske zemlje prošle godine isporučile Ukrajini.
Donald Tramp je u nedelju rekao da bi mogao da zapreti Putinu isporukom krstarećih raketa Tomahavk Kijevu ako Rusija ne pristane da okonča rat.
Kurir.rs/Beta
UKRAJINA ŽELI TOMAHAVKE
