Delegacija, koju predvode premijerka Julija Sviridenko i šef predsedničke administracije Andrij Jermak, u poseti je SAD uoči sastanka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa, zakazanog za petak.

Američka krstareća raketa Tomahavk Foto: Matthew Daniels/US NAVY

Jermak je rekao da su se on i drugi članovi delegacije sastali sa predstavnicima kompanija Lockheed Martin i Raytheon.

On je na društvenim mrežama naveo da se saradnja nastavlja, hvaleći borbene avione F-16 dizajnirane u SAD, a koje su evropske zemlje prošle godine isporučile Ukrajini.

Donald Tramp je u nedelju rekao da bi mogao da zapreti Putinu isporukom krstarećih raketa Tomahavk Kijevu ako Rusija ne pristane da okonča rat.

Kurir.rs/Beta

 UKRAJINA ŽELI TOMAHAVKE 

