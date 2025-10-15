Slušaj vest

Vladimir Putin je istakao da su se između Rusije i Sirije tokom mnogih decenija razvili posebni odnosi, koji su uvek imali isključivo prijateljski karakter. Takođe je izjavio da je Moskva spremna da redovno održava konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova.

„Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima za Rusiju, za Sovjetski Savez — još od 1944. godine.“

Ruski lider je naglasio da se Moskva u odnosima sa Damaskom uvek rukovodila interesima sirijskog naroda.

Pored toga, Putin je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u arapskoj zemlji velikim uspehom.

„To vodi ka konsolidaciji društva. I uprkos tome što Sirija trenutno prolazi kroz teška vremena, to će ipak jačati veze i saradnju između svih političkih snaga.“

Šara je izjavio da će Sirija nastojati da ponovo pokrene čitav spektar odnosa sa Rusijom, a da je glavni cilj stabilnost u zemlji i regionu.

On je istakao da obe države povezuju snažni mostovi saradnje, uključujući i materijalnu sferu.

Šef Sirije se takođe zahvalio Putinu na prijemu i nazvao posetu značajnom.

On će razgovarati sa ruskim liderom, a zatim će obe strane održati pregovore u formatu radnog doručka. Konferencija za novinare nakon sastanka nije planirana.

Dan ranije, lider Sirije izjavio je za CBS da zemlja gradi mirne odnose sa Moskvom i Pekingom, zasnovane na strateškim interesima. Prema njegovoj oceni, partneri su uputili Damasku „pozitivne signale“. Kontakti sa Rusijom i Kinom, dodao je, ne protivreče odnosima sa Zapadom ili SAD.

Godine 2024. u Siriji je došlo do promene vlasti. Krajem novembra oružane opozicione jedinice započele su ofanzivu na položaje vojske, zauzele drugi po značaju grad Alepo, a u decembru ušle u Damask.

Bašar Asad je podneo ostavku na mesto predsednika i napustio zemlju.