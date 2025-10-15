Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu požalio se jutros na kašalj i prehladu tokom unakrsnog ispitivanja na sudu u Tel Avivu i zatražio da ročište završi ranije, na šta su sudije pristale.

- Prehlada ne želi da se povuče - rekao je Netanjahu.

Dodao je da mu je lekar preporučio da se odmori nekoliko dana ili barem smanji broj radnih sati.

Ročište je bilo zakazano da završi u 16:30 sati po lokalnom vremenu, ali Netanjahu je oko podneva zatražio da svedoči samo još jedan ili dva sata.

Protiv Netanjahua i njegove supruge Sarepodignute su optužnice zbog primanja luksuznih poklona u vrednosti većoj od 700.000 šekela (180.000 evra) od imućnih osoba u zamenu za političke usluge.