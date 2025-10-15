Slušaj vest

Kako piše Dejli mejl, pljačkaš grobova iz Rusijekoji je iskopao posmrtne ostatke 29 devojčica i njihove mumificirane leševe pretvorio u lutke mogao bi da bude pušten iz pritvora sledećeg meseca.

Anatolij Moskvin (59)živeo je s telima, oblačeći ih u čarape, odeću i čizme do kolena. Takođe im je stavljao ruž i šminku na lice.

Uznemirujuće fotografije iz njegovog doma pokazale su nekoliko tela i kostura, od kojih je jedno bilo obučeno da izgleda poput plišanog mede. Postavljao ih je na police i kauče, zajedno sa ostalim predmetima.

Pljačkaš je visoko obrazovani stručnjak za groblja i bivši prevodilac vojno-obaveštajne službe, a svake godine je obeležavao rođendan svake od svojih mrtvih žrtava u svojoj sobi u jezivim ritualima.

1/5 Vidi galeriju Rus skupljao leševe sahranjenih devojčica pa ih odevao kao lutke Foto: printascreen YT

Do sada su sudovi više puta odbili da ga puste, ali prokremaljski medij Šot navodi da psihijatri smatraju da je sigurno da se vrati kući.

Navode da "podnose dokumente sudu za otpust pacijenta i smeštaj uz pomoć rodbine".

Žele da ga ponovo klasifikuju kao "nesposobnog", što znači da bi mogao da živi s prijateljima ili rodbinom ili u ustanovi za pomoć, što ga ne stavlja u zatvor.

Bolnica u gradu Nižnji Novgorod odbila je da da izjavu. Moskvin je uhapšen 2011. godine i priznao 44 krivična dela zloupotrebe grobova devojčica u dobi od tri do 12 godina.

Roditelji mrtve dece čije je grobove otvorio i opljačkao već dugo mole da ga zadrže u zatvoru do kraja života.

Boje se da bi mogao da nastavi svoje navike, koje su uključivale život s posmrtnim ostacima neke dece i do deset godina.

Moskvin je ranije vlastima rekao da želi da oženi svoju neimenovanu devojku i radi kao učitelj stranih jezika.

Dosledno je odbijao da se izvini porodicama svojih žrtava. Veruje se da je možda opljačkao oko 150 grobova. Leš žrtve ubistva Olge Čardimove (10) bio je jedan od 29 koje je iskopao i pretvorio u mumificirane lutke, neke s muzičkim kutijama umetnutim u tela.

Njena majka, Natalija Čardimova (53) nije ni pretpostavljala da je sanduk prazan tokom redovnih poseta grobu.

1/2 Vidi galeriju Leševi devojčica - lutke Foto: MUP Rusije

Tokom ranijeg pokušaja lekara da ga oslobode, koji je na kraju poništen od strane suda, rekla je: "I ja se mnogo bojim da će se vratiti starim navikama. Nemam poverenja u njegovo ozdravljenje. On je fanatik. I bilo bi nam jako teško, Bože sačuvaj, ponovo da prolazimo kroz te događaje, ekshumaciju i ponovo ukopavanje, ako ponovo pronađe mesto gde je ona bila sahranjena. Moje zdravlje propada i ne mislim da bih to mogla da podnesem. Ne želim tragične događaje. Život je već ionako težak. Ovo stvorenje unelo je strah, teror i paniku u moj život".

Kradljivac tela ranije je roditeljima rekao: "Vi ste svoje devojčice ostavili na hladnoći, a ja sam ih doveo kući i ugrejao."

- Te devojčice su devojčice. Nema roditelja u mom pogledu. Ne poznajem nijednu od njih. Osim toga, pokopali su svoje kćeri, i tu mislim da je prestalo njihovo pravo nad njima. Dakle, ne, ne bih se izvinio - dodao je.

U sovjetsko vreme Moskvin je radio kao prevodilac za vojno-obaveštajnu službu u Crvenoj armiji, a kasnije je napisao nekoliko istorijskih knjiga.

Njegova majka Elvira (86) je rekla: "Videli smo te lutke, ali nismo sumnjali da su unutra tela. Mislili smo da je to njegov hobi, da pravi velike lutke, i nismo videli ništa loše u tome."