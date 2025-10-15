Slušaj vest

Portparol palestinskog Islamskog džihada Mohamed al-Hindi odbacio je opciju razoružanja te ekstremističke grupe, rekavši da se palestinske snage otpora nisu dogovorile na bilu kakvu klauzulu o razožuranju.

Al-Hindi je rekao da Islamski džihad neće prihvatiti "pretnje" da se njihovo oružje prisilno zapleni, dodajući da su tvrdnje izraelskih vlasti "čiste glasine, bez osnova u realnosti i činjenicama".

Foto: Shutterstock

On je za Al Džaziru dodao da su pokušaji da "izraelski režim opstruiše implementaciju prekida vatre" očekivani.

Al-Hindi je naglasio da snage otpora pažljivo prate implementaciju sporazuma, kako bi se osiguralo da se poštuju prava palestinskog naroda.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je 9. oktobra da su Izrael i Hamas postigli dogovor o prekidu vatre, nakon razgovora u egipatskom Šarm El-Šeiku, uz ućešće Turske, Egipta i Katara, kao i pod supervizijom SAD.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Sporazumom se predviđalo da Hamas oslobodi preostale izraelske zarobljenike i da prepusti vlast u Gazi Palestinskoj samoupravi.

Tramp, koji je ozvaničio plan u 20 tačaka, rekao je da je je osmišljen da se okonča izraelska vojna kampanja u Gazi.

1/10 Vidi galeriju Doček palestinskih zatvorenika u Pojasu Gaze - slavlje na ulicama Foto: Zain JAAFAR / AFP / Profimedia, Issam H.s. Alasmar / AFP / Profimedia

Hamas je predao više od 20 živih talaca i ostatke četvoro preminulih Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, a za jedno telo ispostavilo se da ne pripada niti jednom od talaca