Pre nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gde je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Na licu mesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povređene i prevoze ih u najbliže bolnice.

Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.

"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uleteo u stanicu. Ovo je teška nesreća, mnogo je povređenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

Kurir.rs/Telegraf

