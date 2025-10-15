Više osoba povređeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uleteo u stanicu punu putnika.
Planeta
HOROR U ISTANBULU! Autobus pun putnika se zakucao u stanicu punu ljudi, jezive scene sa lica mesta! (FOTO)
Slušaj vest
Pre nego što je udario u stanicu, autobus je udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se vozilo zakucalo direktno u stanicu gde je prevoz čekalo mnogo ljudi.
Na licu mesta su brojne vatrogasne i ekipa hitne pomoći, koji zbrinjavaju povređene i prevoze ih u najbliže bolnice.
Autobus je u trenutku nesreće bio pun putnika.
"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uleteo u stanicu. Ovo je teška nesreća, mnogo je povređenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši