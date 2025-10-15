Slušaj vest

Stanari zgrade u Rio de Žaneiruostali su u šoku nakon što su vatrogasci, pozvani zbog neobičnog mirisa, u jednom od stanova pronašli dva tela. Otkriće je potreslo lokalnu zajednicu, a vest se brzo proširila i internetom, piše Unilad.

Kako prenose brazilski mediji, komšije iz četvrti Bara da Tihuka pozvali su hitne službe pre pet dana, zbog snažnog i neugodnog mirisa. U stanu su pronađena beživotna tela 33-godišnje manekenke i influenserke Lidiane Aline Lorenco i njene 15-godišnje ćerke, Miane Sofije Santos.

Lidiane Aline Lorenco Foto: Društvene Mreže

Majka i ćerka nisu viđene otprilike pet dana pre tragičnog otkrića. Pronađene su u odvojenim prostorijama, Miana u dnevnom boravku, a Lidiane u spavaćoj sobi. Prema izveštaju lokalnog medija G1, na telima i u stanu nisu pronađeni tragovi nasilja.

- Na mestu događaja sproveden je forenzički pregled i nisu pronađeni dokazi napada. Tela su pregledana, ali uzrok smrti još nije bilo moguće utvrditi. Biće sprovedena dalja testiranja - saopštila je policija.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti jer je Lorenso bila poznata na društvenim mrežama, s više od 54.000 pratioca na Instagramu. Na svom profilu često je delila trenutke iz života kao model i studentkinja medicine na privatnom fakultetu u Riju.

Njeni pratioci sada ispod objava ostavljaju poruke saučešća i neverice.

Lorenso je bila iz Santa Sesilije, grada u saveznoj državi Santa Katarina. U Rio se preselila pre više od pet godina, a njena ćerka joj se tamo nedavno pridružila.