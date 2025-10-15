POZNATA INFLUENSERKA (33) I NJENA ĆERKA (15) PRONAĐENE MRTVE! Zastrašujući prizor u spavaćoj sobi i dnevnom boravku stana u Riju! Širio se JEZIV miris! (FOTO)
Stanari zgrade u Rio de Žaneiruostali su u šoku nakon što su vatrogasci, pozvani zbog neobičnog mirisa, u jednom od stanova pronašli dva tela. Otkriće je potreslo lokalnu zajednicu, a vest se brzo proširila i internetom, piše Unilad.
Kako prenose brazilski mediji, komšije iz četvrti Bara da Tihuka pozvali su hitne službe pre pet dana, zbog snažnog i neugodnog mirisa. U stanu su pronađena beživotna tela 33-godišnje manekenke i influenserke Lidiane Aline Lorenco i njene 15-godišnje ćerke, Miane Sofije Santos.
Majka i ćerka nisu viđene otprilike pet dana pre tragičnog otkrića. Pronađene su u odvojenim prostorijama, Miana u dnevnom boravku, a Lidiane u spavaćoj sobi. Prema izveštaju lokalnog medija G1, na telima i u stanu nisu pronađeni tragovi nasilja.
- Na mestu događaja sproveden je forenzički pregled i nisu pronađeni dokazi napada. Tela su pregledana, ali uzrok smrti još nije bilo moguće utvrditi. Biće sprovedena dalja testiranja - saopštila je policija.
Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti jer je Lorenso bila poznata na društvenim mrežama, s više od 54.000 pratioca na Instagramu. Na svom profilu često je delila trenutke iz života kao model i studentkinja medicine na privatnom fakultetu u Riju.
Njeni pratioci sada ispod objava ostavljaju poruke saučešća i neverice.
Lorenso je bila iz Santa Sesilije, grada u saveznoj državi Santa Katarina. U Rio se preselila pre više od pet godina, a njena ćerka joj se tamo nedavno pridružila.
Majka i ćerka sahranjene su pre tri dana na gradskom groblju u Santa Sesiliji. Policija još uvek nije objavila zvanični uzrok smrti, a istraga se nastavlja dok se čekaju rezultati dodatnih toksikoloških analiza.