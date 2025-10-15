U Istanbulu je došlo do teške nesreće, kada je autobus udario u stanicu punu ljudi. Mediji pišu da je povređen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.
Planeta
(UZNEMIRUJUĆE) PRVI SNIMCI JEZIVE NESREĆE U ISTANBULU! Ljudi leže na putu, autobus napravio HAOS, ogroman broj povređenih! "Bio je pun putnika" (VIDEO)
Slušaj vest
Prema pisanju turskih medija, autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gde je prevoz čekalo mnogo ljudi.
Na snimku sa lica mesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći.
Autobus uleteo na autobusku stanicu u Istanbulu Foto: Printscreen X
Vidi galeriju
"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uleteo u stanicu. Ovo je teška nesreća, mnogo je povređenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.
Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši