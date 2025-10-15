Slušaj vest

Prema pisanju turskih medija, autobus je prvo udario u parkirano taksi vozilo i kamion, a potom se zakucao direktno u stanicu gde je prevoz čekalo mnogo ljudi.

Na snimku sa lica mesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći.

Autobus uleteo na autobusku stanicu u Istanbulu

"Autobus je teško oštećen, bio je pun putnika kada je uleteo u stanicu. Ovo je teška nesreća, mnogo je povređenih, ne zna se i dalje tačan broj", rekli su nadležni.

Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.