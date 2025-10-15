Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp nije poslao nikakve čestitke svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu za rođendan 7. oktobra, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ne, nije - rekao je zvaničnik Kremlja, odgovarajući na pitanje da li je Trampova čestitka poslata putem bilo kog kanala.

Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Putin, koji je 7. oktobra proslavio 73. rođendan, lično je čestitao Trampu rođendan u junu. Američki lider je 14. juna napunio 79 godina.

Koliko je javno poznato, ruski i američki predsednik nisu komunicirali od avgusta, kada su u telefonskom razgovoru saželi rezultate svog sastanka na Aljasci.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

