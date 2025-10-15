Američki predsednik Donald Tramp nije čestitao rođendan ruskom kolegi Vladimiru Putinu, otkrio je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.
Američki predsednik Donald Tramp nije poslao nikakve čestitke svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu za rođendan 7. oktobra, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Ne, nije - rekao je zvaničnik Kremlja, odgovarajući na pitanje da li je Trampova čestitka poslata putem bilo kog kanala.
Putin, koji je 7. oktobra proslavio 73. rođendan, lično je čestitao Trampu rođendan u junu. Američki lider je 14. juna napunio 79 godina.
Koliko je javno poznato, ruski i američki predsednik nisu komunicirali od avgusta, kada su u telefonskom razgovoru saželi rezultate svog sastanka na Aljasci.
