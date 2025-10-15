Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas, posle izveštaja šefa Spoljne obaveštajne službe (FISU) Oleha Ivaščenka, da Putinov sistem neće "izdržati konfrontaciju u koju je uvukao Rusiju".

Ivaščenko je takođe izvestio o navodnom ruskom planu za dalju vojnu eksploataciju beloruske teritorije.

"U ovoj fazi nećemo objavljivati te informacije. Obavestićemo partnere na koje bi to moglo uticati", rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je 9. oktobra da bi mogao uvesti nove sankcije Rusiji usred sve većeg pritiska na Moskvu da je primora da okonča rat u Ukrajini.

Očekuje se da će se predsednici Ukrajine i SAD sastati u Vašingtonu u petak, 17. oktobra.

"Globalne sankcije ograničavaju sposobnost Rusije da nastavi i proširi ovaj rat, a što je jači pritisak sankcija, to ćemo pre moći da garantujemo pouzdanu bezbednost. To jasno potvrđuju tajni podaci koje je dobila naša obaveštajna služba. Takođe postoji mnoštvo informacija iz otvorenih izvora, uključujući i one o stanju ruske industrije, finansija i regionalnih budžeta, što sveukupno potvrđuje ispravnost kursa ka daljem pritisku na Rusiju", rekao je Zelenski.

On je dodao da su tokom sastanka sa šefom obaveštajne službe razgovarali i o glavnim izvorima snabdevanja Rusije kritičnim komponentama i opremom za proizvodnju oružja.