Privremeni sirijski predsednik Ahmed al Šararekao je danas u Moskvida hoće da "redefiniše odnose Damaska i Moskve, tokom svog prvog susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom od svrgavanja Bašara al Asada, čiji je Rusija bila jedan od glavnih saveznika.

- Pokušavamo da obnovimo i redefinišemo novu prirodu ovih odnosa da bi Sirija mogla da uživa u svojoj nezavisnosti, suverentitetu, kao i svom teritorijalnom integritetu, svojoj bezbednosti i stabilnosti - rekao je Ahmed al Šara tokom sastanka s Putinom u Kremlju koji je prenosila televizija. Sirijski predsednik je takođe istakao "stare istorijske veze" i "zajedničke interese" dve zemlje.

Naveo je činjenicu da deo snabdevanja Sirijaca hranom zavisi od ruske proizvodnje i da brojne sirijske elektrane zavise od ruske ekspertize.

Ruski predsednik Vladimir Putin primio je svog gosta u Kremlju pozdravljajući "duboke veze koje ujedinjuju Rusiju i Siriju" i izrazio nadu za širenje tih veza.

Sastankom se ističe želja Rusije da uspostavi funkcionalne veze sa novim sirijskim rukovodskom i obezbedi vojno uporište u zemlji, piše agencija AP.

- Tokom svih ovih decenija, uvek smo se rukovodili samo jednom stvari: interesima sirijskog naroda. Zaista imamo jako duboke veze sa sirijskim narodom - rekao je Putin.

Asad je bio saveznik Rusije, i ruska invervencija da ga podrži pre jedne decenije okrenula je tok sirijskog rata, zadržavši Asada na tom mestu do njegove munjevite smene u decembru 2024.

Rusija koja se usmerila na borbe u Ukrajini i zadržala samo mali vojni kontingent u Siriji, nije pokušala da se suprotstavi pobunjeničkoj ofanzivi ali je dala Asadu azil kada je pobegao iz zemlje.

Jedan zvaničnik sirijske vlade koji nije želeo da mu se navede ime rekao je za Frans pres da će tokom ovog prvog susreta sa Putinom sirijski predsednik tražiti od Moskve da isporuči svrgnutog lidera Bašara al Asada, koji se nalazi u glavnom gradu Rusije.

Tokom posete sirijski predsednik treba takođe da razgovara o pitanjima vezanim za investicije, šta će biti sa ruskim bazama u Siriji i o ponovnom naoružavanju sirijske vojske, rekao je isti vladin izvor.

Pomorska baza Tartus i vazduhoplovna baza Hmejmim, koje se nalaze na mediteranskoj obali Sirije predstavljaju jedine zvanične ruske vojne ispostave van bivšeg Sovjetskog Saveza.

Moskva je u velikoj meri koristila te baze tokom svoje intervencije 2015. u sirijskom građanskom ratu kada je podržala Bašara al Asada i kada su bombardovane zone koje su držali pobunjenici, piše Frans pres.