Besent je rekao da su predstavnici SAD i Kine u svakodnevnom kontaktu, kako bi organizovali sastanak Trampa i Sija.

Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Zahvaljujući Trampu i Siju trgovinski spor nije eskalirao, izjavio je Besent, javlja Rojters.

Kurir.rs/Fonet

