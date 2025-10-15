Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da Vašington ne želi da zaoštri trgovinski spor sa Pekingom i naveo da je predsednik SAD Donald Tramp spreman da se sretne u Južnoj Koreji sa šefom kineske države Sijem Đinpingom.
Planeta
TRAMP ŽELI SASTANAK SA SIJEM: "Vašington ne želi da zaoštri trgovinski spor sa Pekingom"
Slušaj vest
Besent je rekao da su predstavnici SAD i Kine u svakodnevnom kontaktu, kako bi organizovali sastanak Trampa i Sija.
Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool
Vidi galeriju
Zahvaljujući Trampu i Siju trgovinski spor nije eskalirao, izjavio je Besent, javlja Rojters.
Kurir.rs/Fonet
Reaguj
1