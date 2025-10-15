NOVI SNIMCI BRUTALNIH BORBI NA GRANICI! Pakistan udario žestoko po talibanima, pobijeno na desetine vojnika i militanata! Bombardovan Kabul! (FOTO/VIDEO)
Pakistanje danas saopštio da je ubio oko 50 pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti i militanata u novim sukobima na granici tokom noći.
Pakistan optužuje Avganistan da pruža utočište naoružanim grupama, što su tamošnje vlasti odbacile. Pakistan se bori protiv napada militanata, koji su se povećali od 2021. godine kada su talibani preuzeli vlast u Avganistanu.
Eskalacija tenzija će verovatno destabilizovati region u kome grupe, uključujući Islamsku državu i Al Kaidu, pokušavaju da se učvrste i reaktiviraju. Sukobi su nakratko prestali u nedelju, nakon poziva Saudijske Arabije i Katara, ali su se borbe ubrzo nastavile.
Pakistanska vojska saopštila je danas da je ubila pripadnike avganistanskih snaga bezbednosti i militante, kao i da je uništila tenkove i vojne položaje.
Pakistanske snage odbile su, kako su zvaničnici naveli, "neizazvane napade", ali su negirale da su ciljale civile, nakon što je talibanska vlada saopštila da je više od deset osoba ubijeno, a više od stotinu ranjeno u pakistanskim napadima na pogranične oblasti južne avganistanske provincije Kandahar.
Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid izjavio je da je Pakistan u napadima na Spin Boldak u Kandaharu koristio lako i teško naoružanje.
Prema njegovim rečima, avganistanske snage su uzvratile vatrom, ubile nekoliko pakistanskih vojnika, zauzele vojne položaje i zaplenile oružje, uključujući i tenkove.
Pakistanska vojska takođe je gađala skloništa militanata u avganistanskom glavnom gradu, rekla su anonimno dvojica pakistanskih bezbednosnih zvaničnika.
Pogranične oblasti Pakistana pogođene su nasiljem još od 1979. godine, kada je zemlja postala prva linija fronta u ratu protiv Sovjetskog Saveza koji su podržavale SAD.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)