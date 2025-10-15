Slušaj vest

Muškarac (43) nije uspeo da uđe u avion u nemačkom Frankfurtu na Majni, nakon što je rekao da nosi bombu, saopštila je danas nemačka policija.

On je na bezbednosnoj kontroli na aerodromu rekao da termos šolju koju nosi sa sobom pozitivna na eksploziv.

Savezna policija ga je odmah proverila, i njega i termos.

Foto/Ilustracija: Frankfurtski aerodrom Foto: Andreas Arnold / AFP / Profimedia

Upitan šta nosi - rekao je "bombu".

Nakon što mu je objašnjeno koje su posledice takvog čina, rekao je da zapravo samo pivo, a i naknadna provera je potvrdila da šolja i njen sadržaj nisu opasni.

Međutim, njegova izjava je imala ozbiljne posledice, dodaje policija Nemačke.