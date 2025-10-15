Slušaj vest

Pakistani avganistanski talibani saglasili su se da uvedu privremeno primirje u trajanju od 48 sati, počev od 18 sati po lokalnom vremenu u Pakistanu u sredu, saopštio je Islamabadnakon što je između suseda izbio novi oružani sukob.

U saopštenju pakistanskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da će obe strane uložiti iskrene napore, putem dijaloga, da pronađu pozitivno rešenje za "kompleksno, ali rešivo pitanje" koje je izazvalo najnovije tenzije između dve zemlje.

Pakistanje danas saopštio da je ubio oko 50 pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti i militanata u novim sukobima na granici tokom noći.

Pakistanska vojska takođe je gađala skloništa militanata u avganistanskom glavnom gradu, rekla su anonimno dvojica pakistanskih bezbednosnih zvaničnika.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

