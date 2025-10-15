Slušaj vest

Direktor pogrebnog preduzeća "Legasi independent fjuneral dajrektors" Robert Buš (47) u engleskom gradu Hal priznao je danas krivicu za prevaru u vezi sa tretiranjem ljudskih ostataka, uključujući i nerođene bebe.

On je pred sudom u Engleskoj priznao krivicu po više tačaka za prevaru povezanu sa nepravilnim tretmanom ljudskih ostataka, uključujući pepeo koji je lažno predstavljen kao pepeo četvoro nerođene dece.

profimedia-1045713501.jpg
Foto: Danny Lawson / PA Images / Profimedia

On se suočava sa 66 optužbi, uključujući 35 za lažno predstavljanje i jednu za prevarantsku trgovinu povezanu sa planovima za sahranu.

Većina optužbi odnosi se na nepravilnu brigu o ostacima i vraćanje pepela porodicama.

Buš je da je lagao mušterije da im je vratio pepeo njihovih voljenih nakon kremacije.

1708617196-1665046106-cacakfaraoniskegrobnicefotorina3.jpg
Foto: RINA

Tela su pronađena u prostorijama preduzeća između aprila 2023. i marta 2024, što je dovelo do pokretanja istrage.

Buš će se za preostale optužbe pojaviti na sudu u Šefildu kroz godinu dana.

Istraga je pokrenuta nakon što su prijavljene sumnje u neadekvatnu brigu o preminulima.

Više od 2.000 porodica kontaktiralo je policiju zbog sumnji u nepravilnosti sa pepelom.

profimedia-1045724345.jpg
Foto: Danny Lawson / PA Images / Profimedia

DNK testovi nisu mogli da identifikuju ljudski pepeo.

(Kurir.rs/TheSun/P.V.)

Ne propustitePlanetaDRAMA NAKON SMRTI NAJTEŽEG ČOVEKA U DRŽAVI: Majka zove pogrebnike, težina nije problem, ali mu POSLEDNJA ŽELJA neće biti ispunjena
20240506-17-35-06window.jpg
PlanetaSABLASNI PRIZORI IZ KINE: Korona KOSI obolele, očajni ljudi spaljuju umrle na lomačama napravljenim ISPRED ZGRADA
screenshot-274.jpg
PlanetaHOROR U INDIJI, VLASTI MREŽAMA HVATAJU TELA LJUDI UMRLIH OD KORONE: Rodbina ne može da ih kremira, samo ih bace u reku! VIDEO
profimedia0012515356.jpg
DruštvoMUŠKARAC (49) USTAO IZ SVOG KOVČEGA, NEZAPAMĆENI ŠOK U PEĆINCIMA! Kad su otkrili šta se stvarno desilo, svi pobesneli - "OVO JE DNO DNA!" (FOTO)
2024-12-11 16_18_13-Facebook.jpg