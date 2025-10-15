DIREKTOR POGREBNOG PREDUZEĆA U ENGLESKOJ PRIZNAO PREVARU Zanemarivao ljudske ostatke, uključujući i tela nerođenih beba, priznao dela
Direktor pogrebnog preduzeća "Legasi independent fjuneral dajrektors" Robert Buš (47) u engleskom gradu Hal priznao je danas krivicu za prevaru u vezi sa tretiranjem ljudskih ostataka, uključujući i nerođene bebe.
On je pred sudom u Engleskoj priznao krivicu po više tačaka za prevaru povezanu sa nepravilnim tretmanom ljudskih ostataka, uključujući pepeo koji je lažno predstavljen kao pepeo četvoro nerođene dece.
On se suočava sa 66 optužbi, uključujući 35 za lažno predstavljanje i jednu za prevarantsku trgovinu povezanu sa planovima za sahranu.
Većina optužbi odnosi se na nepravilnu brigu o ostacima i vraćanje pepela porodicama.
Buš je da je lagao mušterije da im je vratio pepeo njihovih voljenih nakon kremacije.
Tela su pronađena u prostorijama preduzeća između aprila 2023. i marta 2024, što je dovelo do pokretanja istrage.
Buš će se za preostale optužbe pojaviti na sudu u Šefildu kroz godinu dana.
Istraga je pokrenuta nakon što su prijavljene sumnje u neadekvatnu brigu o preminulima.
Više od 2.000 porodica kontaktiralo je policiju zbog sumnji u nepravilnosti sa pepelom.
DNK testovi nisu mogli da identifikuju ljudski pepeo.
(Kurir.rs/TheSun/P.V.)