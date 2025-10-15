Paket će obuhvatiti sisteme protivvazdušne odbrane, rakete Patriot, radarske sisteme, precizno navođene artiljerijske rakete i municiju
Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus
NOVI PAKET ORUŽJA ZA UKRAJINU: Nemačka finansira američko naoružanje vredno 500 miliona dolara
Slušaj vest
Nemačka će finansirati paket američkog oružja za Ukrajinu u vrednosti od 500 miliona dolara, izjavio je danas nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na sastanku takozvane Ramštajn grupe, saveznika Kijeva, u Briselu.
Boris Pistorijus i Volodimir Zelenski Foto: Printskrin X
Paket će obuhvatiti sisteme protivvazdušne odbrane, rakete Patriot, radarske sisteme, precizno navođene artiljerijske rakete i municiju, rekao je on i dodao da ukupna dodatna nemačka vojna pomoć iznosi više od dve milijarde evra, prenosi Rojters.
Pistorijus je takođe, najavio isporuku još dva sistema protivvazdušne odbrane IRIS-T, koji uključuju veliki broj raketa i raketa za protivvazdušnu odbranu koje se ispaljuju sa ramena.
Kurir.rs/Rojters
Reaguj
Komentariši