Slušaj vest

Zemljotres magnitude tri stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 17,36 sati i Albaniji, severno od Elbasana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.156 i dužine 20.139.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Treslo se nadomak Tirane!
zemljotres ilustracija skala
PlanetaZEMLJOTRES U ALBANIJI: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale
Hrafika zemljotresa i mapa Abanije
PlanetaTRESLO SE U ALBANIJI! Zemljotres se osetio i u Crnoj Gori
zemljotres ilustracija skala
PlanetaZEMLJOTRES U ALBANIJI: Građani osetili potres
zemljotres ilustracija skala
PlanetaZALJULJALA SE TIRANA Zemljotres jačine 3,4 Rihtera u Albaniji
zemljotres.jpg