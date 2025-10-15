Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima
ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU: Treslo se tlo jačine tri stepena po Rihteru
Zemljotres magnitude tri stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 17,36 sati i Albaniji, severno od Elbasana.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.156 i dužine 20.139.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs/Agencije
