SUDAR AVIONA NA AERODROMU U TORONTU

Nesvakidašnji incident dogodio se na aerodromu u Torontu, kada je avion "boing 737 maks" zakačio krila dva druga aviona prilikom parkiranja.

Na video snimku se može videti kako avion "Er Kanade" prilazi mestu za parkiranje aviona na aerodromu Toronto Pirson, ali je u pokušaju da ugura avion između dva susedna, oštetio sve avione.

Članovi zemaljskog osoblja mislili su da ima dovoljno mesta, odnosno, da je prostora dovoljno da "boing" stane između dva aviona.

Međutim, prostor nije bio dovoljno širok za krila aviona, pa su se krila "boing 737 maksa" sudarila sa stacioniranim avionima.

Foto: AP/Nathan Denette

Nije poznato kada je video snimljen, niti u kojoj meri su avioni oštećeni.

Prema podacima sa "Flight Aware", avion "Er Kanade", sa registarskom oznakom C-FGKN poslednji put je prevozio putnike u petak, 10. oktobra, kada je letio iz Kvebeka ka Torontu.

Britanski Dejli mejl je kontaktirao aerodrom Toronto Pirson za komentar u vezi sa incidentom.