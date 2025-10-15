Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je da je Moskva tražila od Vašintgona da se izjasni o natpisima u medijima da šalju Kijevu obaveštajne podatke.

Rusija je primetila izveštavanje "Fajnenšel tajmsa" da Sjedinjene Američke Države već nekoliko meseci dostavljaju Ukrajini obaveštajne podatke, pomažući Kijevu da napadne ciljeve u Rusiji i tražila je informacije od SAD o tome, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Mnogo se piše, i nisu svi ovi 'neverovatni' izveštaji potvrđeni. Ali, naravno, primili smo to k znanju. Naložio sam svom osoblju da zamole Amerikance da prokomentarišu izveštavanje 'Fajnenšel tajmsa'", rekao je Lavrov u intervjuu za Komersant odgovarajući na pitanje koje glasi: "Verovatno ste videli izveštaj Fajnenšel tajmsa da Amerikanci navodno već nekoliko meseci snabdevaju Ukrajinu obaveštajnim podacima kako bi ciljali našu energetsku infrastrukturu, da li bi ovo mogao biti 'Trampov rat'?

Sergej Lavrov Foto: Pamela Smith/FR172156 AP

O tome da li se američka strana izjasnila, on je rekao da su komentar Vašingtona tražili "pre par dana, kada je objavljeno".

Sjedinjene Američke Države već nekoliko meseci pomažu Ukrajini u napadima na ruska energetska postrojenja, objavio je "Fajnenšel tajms", pozivajući se na američke i ukrajinske zvaničnike.

Prema izvorima, obaveštajni podaci koje je Vašington podelio sa Ukrajinom omogućili su napade na važne ruske energetske ciljeve, uključujući rafinerije nafte koje se nalaze daleko iza linija fronta.

Šef ruske diplomatije je napomenuo da su posle samita u Enkoridžu u Vašington doputovali evropski lideri i Vladimir Zelenski u naporu da privole Trampa na svoju stranu.

"Evropa hoće što pre da ovo pretvori u Trampov rat", rekao je Lavrov.

Ruska rafinerija Foto: x

Zelenski je od Trampa jednim vrlo drskim tonom tražio podršku, u poslednje vreme i krstareće rakete "tomahavk". Lavrov je izjavio da Tramp vrlo dobro zna kako bi slanje tih raketa predstavljalo nedopustivu eskalaciju i nanelo veliku štetu perspektivi normalizacije odnosa između Rusije i SAD, koji su u ćorsokaku zahvaljujući administraciji Džozefa Bajdena.

"Nijedna od njegovih izjava o tomahavcima ni na koji način ne govori o onome što je razmatrano na Aljasci, konceptualno ili praktično", rekao je šef ruske diplomatije.

"Videćemo kako će se stvari odvijati u Vašingtonu i kako će administracija reagovati na drsko udvaranje, gotovo drske ultimatume, koje Zelenski i neki Evropljani javno postavljaju predsedniku Trampu i njegovom timu, zahtevajući da promene svoje unutrašnje percepcije i intuitivne pristupe Ukrajini i da otvoreno usvoje stav koji promovišu najfanatičniji rusofobični Evropljani", zaključio je Lavrov i dodao da nikada nije pomišljao da bi se Evropa tako "skandalozno" ponašala prema SAD.