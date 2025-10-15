Slušaj vest

Tokom pet meseci, studentkinja Ana Paula Veloso Fernandes otrovala je i ubila vlasnika kuće Marsela Harija Fonseku, Mariju Aparesidu Rodriges, prijateljicu koju je upoznala preko aplikacije za upoznavanje, Nila Koreju da Silvu, oca bivšeg kolege sa fakulteta i Hajdera Mazresa, dečka iz Tunisa.

Marselo je bio vlasnik kuće za koga je Ana Paula plaćala kiriju. Mariju je studentkinja upoznala na društvenim mrežama. Nil je bio otac bivšeg kolege sa fakulteta. Hajder je bio najnovija žrtva serijskog ubice.

Sve tri žene su u zatvoru

Prema policiji, Ana Paula je otrovala i ubila ove četiri osobe uz pomoć svoje sestre bliznakinje. Ćerka jedne od žrtava je navodno bila umešana samo u jednu smrt, smrt svog oca. Sve tri žene su u zatvoru.

Ana Paula (35) je uhapšena u julu. Njena sestra, Roberta Kristina Veloso Fernandes (35), uhapšena je u avgustu. A Mišel Paiva da Silva (43), ćerka jedne od ubijenih osoba, uhapšena je prošlog utorka.

Žrtve i osumnjičena (u sredini) Foto: Printscreen

Prema Kancelariji javnog tužioca (MP), Ana Paula je imala Robertinu pomoć u trovanju i ubistvu sve četiri osobe. Mišel je, prema Kancelariji tužioca, bila umešana u jednu od smrti, smrt svog oca, Nila, i platila je sestrama 4.000 brazilskih dolara da ubiju starijeg čoveka.

U svim slučajevima, prema žalbi poslanika, cilj Ane Paule i Roberte bio je da zadrže stvari i novac žrtava.

Ana je optužena na sudu za četiri ubistva. Njena sestra još nije optužena od strane, ali se očekuje da će i ona biti optužena za sve smrti. Javno tužilaštvo još nije optužilo Mišel, koja bi mogla biti optužena za ubistvo svog oca.

Otrov za pacove

Sve četiri žrtve su umrle od plućnog edema i drugih unutrašnjih znakova karakterističnih za trovanje. Međutim, policija i Javno tužilaštvo još uvek čekaju rezultate forenzičkih pregleda kako bi se utvrdila supstanca koja je korišćena za ubijanje žrtava.

Tri od četiri tela su već ekshumirana radi analize. Prema nalazima forenzičkih stručnjaka, u kući Ane Paule pronađen je staklena posuda s tragovima insekticida "terbufos", supstance dozvoljene za upotrebu u poljoprivredi, ali izuzetno toksične za ljude i životinje.

Istražitelji sumnjaju da je ovaj otrov korišćen za trovanje žrtava putem hrane i pića, među kojima su bili sendviči, pasulj, kolači i mlečni napici.

U svim slučajevima Ana Paula je bila prisutna u trenutku smrti ili je prva prijavljivala smrt policiji, što je izazvalo sumnju istražitelja.

Odbrana sestara tvrdi da ne postoje konkretni dokazi o njihovoj umešanosti.

"Svesni smo težine optužbi i društvenog interesa koji ovaj slučaj izaziva. Ipak, naša dužnost je da pažljivo i diskretno pratimo istragu i štitimo prava naših klijentkinja, dok se dokazi još formiraju", navodi se u izjavi advokata Almira da Silve Sobre, koji zastupa obe sestre.

Smrt Marije Apareside

Smrt Marije Apareside Rodriges vratila se u centar istrage svedočenja Ane Paule Veloso Fernandes. U razgovoru sa policijom, ona je izjavila da je žrtva otkrila njenu vanbračnu vezu sa vojnim policajcem.

Nekoliko sati nakon što je niz upozoravajućih i pretećih poruka poslat supruzi vojnog policajca sa broja koji pripada Mariji, ona je pronađena mrtva u svom domu u ranim jutarnjim satima 10. aprila 2025. Žrtva je otrovana kolačem kontaminiranim hemikalijama za čišćenje.

„Mara“, kako je bila poznata, bila je u romantičnoj vezi sa Anom Paulom od početka ove godine. Međutim, prema Aninim rečima, otkrila je vezu osumnjičene sa kompromitovanim policajcem.

Prema policijskoj istrazi, Ana Paula je navodno koristila Marin telefon da šalje poruke supruzi policajca i pretvara se da je žrtva počela da prima pretnje.

Broj koji je korišćen za slanje pretećih poruka supruzi oficira bio je registrovan na Marijino ime. Međutim, tehnička analiza je otkrila da je korišćena SIM kartica prethodno radila na istim uređajima povezanim sa Anom Paulom.

U noći njene smrti, pozivi Vojnoj policiji su poslati sa mobilnog telefona žrtve u vezi sa „sumnjivim aktivnostima“ oko njenog doma, a poruke su nastavljene da se šalju u Marijino ime.

„Pozovite policiju“ i „upomoć“ bile su neke od poslatih poruka. Prema policiji, ovo je bio pokušaj Ane Paule da okrivi vojnog policajca za smrt.

Dokument istrage ukazuje da se nakon Marine smrti, Ana Paula vratila u kuću ponašajući se sumnjivo, obavivši nekoliko poziva i pokazujući zabrinutost zbog rezultata izveštaja.