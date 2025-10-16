Slušaj vest

Francuski Državni savet, najviši upravni sud u zemlji, u sredu je odbacio žalbu liderke Nacionalnog okupljanja Marin le Pen, koja je tvrdila da francuski izborni zakon nije u skladu za Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i da sud nije imao pravo da joj izrekne petogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija pre pravosnažnosti presude.

Le Pen je u tužbi citirala član te Konvencije u kom se navodi da se "svako lice optuženo za krivično delo smatra nevinim dok se njegova krivica pravosnažno ne utvrdi“.

Na osnovu toga, Le Pen smatra da francuski izborni zakon ne poštuje pretpostavku nevinosti, jer je prvostepeni su odlučio da njena kazna stupi na snagu pre drugostepenog postupka i pravosnažnosti presude.

Državni savet to nije prihvatio i odbacio je žalbu Lep Pen kao neosnovanu.

Ova odluka suda dodatno je umanjila šanse liderke desnice da se kandiduje na predsedničkim izborima 2027. godine, ali će imati još jednu priliku da se za to izbori, jer je ranije najavljeno da će 26. januara naredne godine biti održano suđenje u drugom stepenu, kada može doći do potvrde, ublažavanja ili ukidanja presude prvostepenog suda.

Pariski krivični sud u martu je zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta osudio Le Pen na četiri godine zatvora, od čega dve mora da odsluži u kaznenoj ustanovi, na novčanu kaznu od 100.000 evra i na petogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija, koja se odmah primenjuje, bez obzira na žalbe koje su u postupku.