Sjedinjene Države će moći da snabdeju Kijev samo sa 20 do 50 raketa "tomahavk", što neće značajno promeniti dinamiku vojnog sukoba u Ukrajini, piše Fajnenšel tajms.

Kako je rekla Stejsi Petidžon, direktorka odbrambenih programa u Centru za novu američku bezbednost, rakete bi mogle da doprinesu ukrajinskoj odbrani ali "vrlo ograničeno i sasvim sigurno nedovoljno za održive napade duboko na teritoriji Rusije".

Prema rečima bivšeg zvaničnika Pentagona Marka Kansijana, SAD poseduju ukupno 4.150 raketa "tomahavk". Međutim, kako navodi list, Vašington će verovatno moći da snabde Ukrajinu samo sa nekoliko jedinica.

Razlog je, kažu stručnjaci, što je od 200 raketa koje je Pentagon kupio od 2022. godine, više od 120 već potrošeno. A u svom budžetu za 2026. godinu, Pentagon je tražio finansiranje samo za 57 raketa "tomahavk".

Vašingtonu će ove rakete verovatno biti potrebne i "za udare na teritoriju Venecuele".

Tramp je ranije objavio da samo što nije doneo odluku o mogućoj isporuci krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini, ali je zatražio da mu Kijev objasni kako namerava da ih koristi.

RIA Novosti podsećaju da je ruski predsednik Vladimir Putin upozorio da bi "tomahavci" naštetili odnosima Rusije i SAD budući da je korišćenje ovih raketa u Ukrajini bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja nemoguće.