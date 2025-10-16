Slušaj vest

- Papa Lav 14. dobio je na poklon belog konja na marginama današnje redovne audijencije.
Konj se zove Proton i dolazi iz štale u Kołobrzegu-Budzistovu, u Poljskoj, prenosi agencija ANSA.

Papa Lav, nekadašnji kardinal Robert Prevost voli da jaše konje i ima svoja grla u papskoj letnjoj rezidenciji u Kastel Gandolfu.

Kada je bio misionar u Peruu, koristio je konja kao prevozno sredstvo krećući se po planinskim selima.

"Čistokrvnog arapskog konja papi je poklonio parohijan crkve Svetog Adalberta u Londonu. Papa Lav XIV dobio je na poklon belog konja. Donator želi da konj bude prodat na aukciji, a prihod namenjen za pomoć siromašnima", saopštio je Vatikan na svom X nalogu.

Kurir.rs/Ansa

