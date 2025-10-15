Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegset obratio se tokom današnjeg sastanka sa kolegama iz zemalja članica NATO-a.

„Evropski lideri šalju jasnu poruku Rusiji da je sada vreme da se okonča rat u Ukrajini. Ako se ovaj rat ne završi, ako ne postoji put ka miru u kratkom roku, onda će Sjedinjene Države, zajedno sa našim saveznicima, preduzeti neophodne korake da nametnu cenu Rusiji za njenu kontinuiranu agresiju“, rekao je Hegset na sastanku u Briselu.

„Završićemo rat“

„Ako moramo da preduzmemo ovaj korak, Ministarstvo odbrane SAD je spremno da učini svoj deo posla na načine na koje samo Sjedinjene Države mogu“, najavio je.

On je napomenuo da Sjedinjene Države vide smrtonosan i sposoban NATO predvođen Evropom i ukrajinsku vojsku sposobnu da se brani kao najefikasnije sredstvo odvraćanja od ruske agresije.

„Pod nepokolebljivim vođstvom predsednika Trampa, a posebno sa našim evropskim saveznicima, okončaćemo rat u Ukrajini. Rat mora da se završi“, naglasio je.

Foto: EPA Shawn Thew

Neke zemlje oklevaju da pomognu Ukrajini

Hegset je pozvao saveznike da povećaju ulaganja u program Liste prioritetnih zahteva za Ukrajinu (PURL), koji je zamenio donacije američkog oružja Ukrajini i zahteva od saveznika da plate za isporuke američkog oružja.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute potvrdio je da je već obećano dve milijarde dolara putem mehanizma, ali to je manje od 3,5 milijardi dolara koliko se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nadao da će obezbediti do oktobra.

Švedska, Estonija i Finska su u sredu obećale da će doprineti, ali zemlje uključujući Španiju, Italiju, Francusku i Veliku Britaniju suočile su se sa kritikama zbog svoje uzdržanosti. Ukrajina ostaje u velikoj meri zavisna od američkog oružja dok se sprema za još jednu zimu sukoba sa Rusijom.

Kilski institut za svetsku ekonomiju danas je objavio da je vojna pomoć Ukrajini pala za 43 procenta u julu i avgustu u poređenju sa prvom polovinom godine.