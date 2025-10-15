Slušaj vest

Radoslav Sikorski, ministar spoljnih poslova Poljske, privukao je veliku pažnju javnosti donoseći u zgradu britanskog parlamenta u Londonu ruski dron tipa "Šahid 136", koji je oboren u Ukrajini.

Sikorski je ranije upozorio je da Evropa mora da se pripremi na mogućnost da Rusija izvede udare duboko na njenoj teritoriji.

On je nazvao "neodgovornim" propuštanje izgradnje obrambenih sistema poput "zida od dronova" na istočnoj granici, navodi Rojters.

Sikorski je govorio u britanskom parlamentu u Londonu i tom prilikom je pozvao evropske nacije da "ostanu na kursu" u svojoj podršci Kijevu i izrazio nadu da će američki predsednik Donald Tramp staviti Ukrajini na raspolaganje dalekometne krstareće projektile Tomahavk kako bi mogla da pojača udare na rusku infrastrukturu.

Naglasio je kako je snabdevanje Ukrajine municijom, PVO sistemima i oružjem kratkog i srednjeg dometa ključna za zaštitu cele Evrope, podsetivši na incidente s dronovima iznad Poljske i borbenim avonima iznad Estonije.

Dodao je kako još uvek nije poznato da li su dronovi nedavno primećeni iznad Kopenhagena bili ruski. Na pitanje o mogućem proširenju inicijative "zida od dronova" radi suzbijanja budućih upada, Sikorski je izjavio kako Rusija, "nažalost, može da dopre duboko u Evropu".

"Trebalo bi da se spremimo i da se suprotstavimo tome. Zbog toga mislim da neizgradnja protivdronskih i dronovskih kapaciteta ovih dana ne bi bila odgovorna", poručio je Sikorski, govoreći pored izloženog drona,poreklom iz Irana u rezidenciji predsednika britanskog parlamenta.

Iako je ruski predsednik Vladimir Putin ideju o napadu na članicu NATO nazvao "besmislicom", Sikorski, poznat kao dugogodišnji i oštar kritičar Kremlja, pozvao je Evropu da se pripremi na podršku Ukrajini u iduće tri godine. Naglasio je kako je to vremenski okvir za koji se priprema i sam Kijev.

"Ukrajinci planiraju ovaj rat još tri godine, što je razborito. I moramo uveriti Putina da smo spremni ostati na kursu barem te tri godine", rekao je on.