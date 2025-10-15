Slušaj vest

Avion u kome se nalazio Pit Hegseta, ministar za rat u kabinetu predsednika Donalda Trampa, prinudno je sleteo posle završetka samita NATO posvećenog ratu između Rusije i Ukrajine.

Glavni portparol Pentagona, Šon Parnel, objavio je na mreži X da je avion sekretara za rat morao neplanirano da sleti zbog pukotine na vetrobranskom staklu.

"Avion je sleteo u skladu sa standardnim procedurama, a svi putnici, uključujući sekretara Hegseta, su bezbedni", naveo je Parnel.

Sekretar Pit Hegseth ranije danas je na sastanku evropskih ministara odbrane u sedištu NATO, dao svoju do sada najsnažniju izjavu, upozorivši da će Sjedinjene Države pozvati Rusiju na odgovornost ukoliko ne preduzme korake ka okončanju rata u Ukrajini što je jasan znak sve većeg podržavanja Kijeva od strane američke administracije.

Kako je potvrđeno iz Pentagona na povratku u SAD sa sastanka ministara odbrane NATO, avion u kome se nalazio Hegset neplanirano je sleteo u Veliku Britaniju zbog pukotine na vetrobranskom staklu. Avion je sleteo u skladu sa standardnim procedurama.

Kurir.rs/Agencije

