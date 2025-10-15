Slušaj vest

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) pozvala je danas Hamas da zaustavi nasilje nad civilima u Pojasu Gaze i da se razoruža "bez odlaganja".

"Odlučno pozivamo Hamas da odmah obustavi nasilje i likvidacije nevinih palestinskih civila u Gazi", rekao je komandant CENTCOM-a Bred Kuper, prenosi Rojters.

Hamas, koji se javno nije obavezao na razoružanje i prepuštanje vlasti u okupiranoj palestinskoj enklavi, postepeno vraća svoje ljude na ulice Gaze od početka primirja u petak.

Foto: Mohammad Zaatari/AP

U sukobu sa Hamasom ubijeno je više od 30 članova navodne bande u gradu Gaza, potvrdio u ponedeljak neimenovani palestinski bezbednosni izvor, ne navodeći o kojoj bandi je reč.

Hamas je kao razlog za svoje akcije naveo kriminal i bezbednosne probleme dok se hiljade Palestinaca vraćaju u razoreni sever enklave.

Kancelarija predsedništva Palestinske samouprave osudila je u utorak masovna pogubljenja koja je izvršio Hamas, a koja su dokumentovana u Gazi tokom proteklog dana.