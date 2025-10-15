Slušaj vest

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) pozvala je danas Hamas da zaustavi nasilje nad civilima u Pojasu Gaze i da se razoruža "bez odlaganja".

"Odlučno pozivamo Hamas da odmah obustavi nasilje i likvidacije nevinih palestinskih civila u Gazi", rekao je komandant CENTCOM-a Bred Kuper, prenosi Rojters.

Hamas, koji se javno nije obavezao na razoružanje i prepuštanje vlasti u okupiranoj palestinskoj enklavi, postepeno vraća svoje ljude na ulice Gaze od početka primirja u petak.

x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
Foto: Mohammad Zaatari/AP

U sukobu sa Hamasom ubijeno je više od 30 članova navodne bande u gradu Gaza, potvrdio u ponedeljak neimenovani palestinski bezbednosni izvor, ne navodeći o kojoj bandi je reč.

Hamas je kao razlog za svoje akcije naveo kriminal i bezbednosne probleme dok se hiljade Palestinaca vraćaju u razoreni sever enklave.

Kancelarija predsedništva Palestinske samouprave osudila je u utorak masovna pogubljenja koja je izvršio Hamas, a koja su dokumentovana u Gazi tokom proteklog dana.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) HAMAS JAVNO UBIJAO LJUDE NA ULICAMA GAZE: Žrtve su bile MUČENE pre pogubljenja! Optuženi da su "izraelski saradnici"
x01 AP Abdel Kareem Hana.jpg
PlanetaISLAMSKI DŽIHAD ODBACIO MOGUĆNOST DA IH IZRAEL RAZORUŽA "Nismo se dogovorili ni o kakvom prisilnom oduzimanju oružja"
shutterstock-2269558251.jpg
PlanetaIZRAEL OTVARA GRANIČNI PRELAZ RAFA! Očekuje se ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći u Gazu! Objavljeni snimci (VIDEO)
profimedia-1045182758.jpg
PlanetaNEVEROVATAN PREOKRET I NOVA MISTERIJA! Telo koje je Hamas vratio Izraelu ne pripada niti jednom od talaca?!
86602a10-a5dd-11f0-92db-77261a15b9d2.jpg copy.jpg
PlanetaNIJE GOTOVO! "NASTAĆE PRAVI PAKAO AKO SE HAMAS NE RAZORUŽA" Netanjahu za američke medije kaže da se "nada" da Tramp neće ostvariti pretnju (FOTO, VIDEO)
x03 AP Chip Somodevilla.jpg
PlanetaHAMAS VRATIO ČETIRI TELA TALACA: Još 20 Izraelaca se vode kao nestali
x01 EPA Atef Safadi.jpg
PlanetaNETANJAHU: Tela svih ubijenih talaca biće vraćena u Izrael
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg
PlanetaIZRAEL VRATIO TELA PALESTINACA U GAZU: Nastavak sprovođenja sporazuma Izraela i Hamasa
x04 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaUZNEMIRUJUĆI VIDEO JAVNE EGZEKUCIJE U GAZI! Hamasovci primoravaju ljude da kleknu, uzvikuju "Alahu Akbar", evo kakav horor je usledio nakon odlaska Izraelaca?!
2025-10-14 13_00_19-(1) Botschaft Israel on X_ _Der Waffenstillstand ist noch keine 100 Stunden alt,.png
PlanetaHAMAS KRŠI DOGOVOR, IZRAEL UZVRAĆA: Granični prelaz između Gaze i Egipta ostaje zatvoren
profimedia-1045182758.jpg