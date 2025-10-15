AMERIKA UPOZORILA HAMAS POSLE JAVNOG STRELJANJA PALESTINACA U GAZI: "Obustavite nasilje i likvidacije, razoružajte se bez odlaganja"!
Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) pozvala je danas Hamas da zaustavi nasilje nad civilima u Pojasu Gaze i da se razoruža "bez odlaganja".
"Odlučno pozivamo Hamas da odmah obustavi nasilje i likvidacije nevinih palestinskih civila u Gazi", rekao je komandant CENTCOM-a Bred Kuper, prenosi Rojters.
Hamas, koji se javno nije obavezao na razoružanje i prepuštanje vlasti u okupiranoj palestinskoj enklavi, postepeno vraća svoje ljude na ulice Gaze od početka primirja u petak.
U sukobu sa Hamasom ubijeno je više od 30 članova navodne bande u gradu Gaza, potvrdio u ponedeljak neimenovani palestinski bezbednosni izvor, ne navodeći o kojoj bandi je reč.
Hamas je kao razlog za svoje akcije naveo kriminal i bezbednosne probleme dok se hiljade Palestinaca vraćaju u razoreni sever enklave.
Kancelarija predsedništva Palestinske samouprave osudila je u utorak masovna pogubljenja koja je izvršio Hamas, a koja su dokumentovana u Gazi tokom proteklog dana.
Kurir.rs/Rojters