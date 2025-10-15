Slušaj vest

Pamela Đenini (29), italijanska poslovna žena i manekenka, ubijena je na balkonu svog stana u Milanu pred komšijama koje su bespomoćno gledale užas i pozvale policiju. Ubica, njen 52-godišnji partner Đanluka Sonsin, mučio ju je čak i dok je policija provaljivala u stan, a nakon ubistva pokušao je samoubistvo.

Ubistvo se dogodilo juče uveče u okrugu Gorla na severnoj periferiji Milana. Sonsin je izvukao Pamelu na balkon i počeo da je ubada nožem.

Ubiće je, ubiće

„Ubiće je, ubiće je“, vikale su komšije koje su bile svedoci napada. Oko 22 časa, policajci i vatrogasci su razbili vrata stana na trećem spratu.

Unutra su pronašli Pamelu na podu, dok je Sonsin - naoružan lovačkim nožem - nastavio da je ubada. Ukupno ju je ubo 24 puta. Pre nego što je policija mogla da ga savlada, sam sebi je zadao dva uboda u grlo. Hitno je prebačen u bolnicu, ali mu život nije bio u opasnosti. Motiv zločina navodno je bila Pamelina odluka da prekine vezu.

„Znala sam da želi da ga se reši. Želela je da ga ostavi“, rekao je policiji njen bivši partner. Upravo ga je Pamela pozvala tokom smrtonosnog napada, a on je odmah obavestio hitne službe. Komšije su privukli vrisci koji su odjekivali ulicom.

„Čuli smo njene vriske, veoma glasno. Vikala je 'upomoć, upomoć'“, rekla je jedna stanovnica.

Par je bio u vezi godinu dana, a Sonsin ju je navodno zlostavljao od samog početka njihove veze. Navodno joj je pretio i tvrdio da ima pištolj. Jedna komšinica se prisetila ranije policijske intervencije.

„Pre nekoliko meseci, policija je intervenisala. Zvonio je na moja vrata da me zamoli da otvorim, ali kada je stigao do trećeg sprata, ona nije otvorila i pozvala je 112. Međutim, u narednim nedeljama smo ih ponovo često viđali zajedno.“

Već poznat policiji

Đanluka Sončin je već bio poznat policiji. Pre petnaest godina uhapšen je zbog prevare u okviru operacije kojom je razbijena organizacija za preprodaju luksuznih automobila između Nemačke i Italije, uz utaju PDV-a. U bolnici se branio ćutanjem pred tužiocem. Na mesto zločina stigli su i članovi Pameline porodice.

Njena najbolja prijateljica i poslovna partnerka Elisa, sa kojom je pokrenula liniju kupaćih kostima, oprostila se od nje na društvenim mrežama. „

- Lud? Jesi, ali ne verujem da si dovoljno lud da ne znaš šta radiš. Samo se nadam da ćeš, ako bude pravde, platiti za to što si mi oduzeo nekoga ko mi je bio kao sestra. Ćao Pam, nećemo ostariti zajedno. Nikada nećeš ostariti. Volim te, prijateljice“, napisala je.