Slušaj vest

Zemlja sa najviše mostova na svetu ponovo je oborila sopstveni rekord.

U kineskoj provinciji Guidžou otvoren je novi viseći most preko Velikog kanjona Huačijang, koji se proteže na visini od čak 625 metara iznad reke Bejpan – što ga čini najvišim mostom na svetu.

Most je svečano otvoren 28. septembra, a njegova izgradnja trajala je tri godine i koštala oko 295 miliona dolara. Osim što će znatno skratiti putovanje kroz ovaj planinski region, most je osmišljen i kao turistička atrakcija koja će privući avanturiste iz celog sveta.

Od "Zemljine pukotine" do turističke atrakcije

Provincija Guidžou poznata je po svom surovom i spektakularnom pejzažu – planinama, dubokim kanjonima, strmim stenama i ponorima. Upravo je Veliki kanjon Huačijang, poznat i kao „Zemljina pukotina“, jedan od najvećih izazova za saobraćaj u ovom regionu.

Novi most, zvanično nazvan Most preko Velikog kanjona Huačijang, deo je auto-puta S57 i dizajniran je kao viseći most, što znači da mu srednji deo visi između dva stuba bez dodatnih oslonaca ispod. Taj centralni deo dug je skoro 1,5 kilometara, dok je ukupna dužina mosta 2,89 kilometara.

Pre izgradnje mosta, vozačima je bilo potrebno i više od 70 minuta da pređu ovu deonicu kroz planinske serpentine. Sada, zahvaljujući mostu, putovanje traje nešto više od jednog minuta.

Najviši kafe na svetu i skakanje u provaliju

Ali, brzina nije jedini cilj. Inženjeri i graditelji mosta žele da ga pretvore u atrakciju svetskog ranga. Posetiocima je na raspolaganju staklena platforma sa koje mogu gledati direktno u kanjon ispod sebe, kao i stakleni lift koji vodi do kafića smeštenog u jednom od stubova, na neverovatnih 800 metara visine.

Za one koji traže dodatnu dozu adrenalina, tu je i bandži skakanje – skok sa mosta uz pomoć jakih elastičnih konopa.

Kina u poslednjim decenijama ulaže ogromna sredstva u razvoj infrastrukture, posebno u teško pristupačnim regionima kao što je Guidžou.

1/4 Vidi galeriju KIna najduži most na svetu Foto: Printskrin Youtube, CFOTO / imago stock&people / Profimedia

Osamdesetih godina prošlog veka u ovoj provinciji bilo manje od 3.000 mostova, danas ih ima preko 32.000 od kojih se skoro polovina nalazi na listi 100 najviših mostova na svetu.