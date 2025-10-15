Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države pomažu Ukrajini da pojača napade dugog dometa na ruske energetske ciljeve u pokušaju da oslabe ratne napore Vladimira Putina i primoraju ga na pregovore.

Već mesecima Vašington obezbeđuje Kijevu obaveštajne podatke potrebne za sve intenzivniju vazdušnu ofanzivu na ključne ruske rafinerije, naftovode i elektrane, naveli su ukrajinski i američki zvaničnici, preneo je birtanski Telegraf.

Prema rečima tih zvaničnika, koji su govorili za Fajnenšel tajms, razmena obaveštajnih podataka bila je od presudnog značaja za izvođenje napada koji su od sredine leta doveli do rasta domaćih cena, smanjenja prerade nafte u Rusiji za petinu tokom pojedinih dana, kao i do pada izvoza iz ključnih luka.

Foto: screenshot X

Ovo je prvi put da se izveštava kako je Vašington direktno podržao vazdušne napade na energetske objekte duboko unutar ruske teritorije, potez koji je administracija Džozefa Bajdena ranije obeshrabrivala zbog straha od eskalacije sukoba.

Ova promena smatra se još jednim znakom rastuće podrške Donalda Trampa Kijevu i njegovog sve oštrijeg stava prema Moskvi, naročito nakon neuspelog samita s Putinom na Aljasci u avgustu.

U subotu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao predsednika SAD da pomogne u posredovanju mira u Ukrajini "kao što je to učinio na Bliskom istoku", nakon što su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu mirovnog sporazuma uz posredovanje SAD, rekavši da, ako je Tramp mogao da zaustavi jedan rat, "mogu se zaustaviti i drugi".

Foto: x

Njih dvojica su ponovo razgovarali u nedelju, a Zelenski je pohvalio još jedan "produktivan" razgovor koji je uključivao i "sposobnosti dugog dometa", što sugeriše da su možda bile na dnevnom redu i rakete tipa "tomahavk".

"Razgovarali smo o svim aspektima situacije: odbrane života u našoj zemlji, jačanja naših sposobnosti u protivvazdušnoj odbrani, otpornosti i sposobnosti dugog dometa", rekao je u saopštenju, dodajući da je Tramp "dobro informisan“.

Daleko od diplomatske scene, američke obaveštajne službe pomažu Kijevu u planiranju putanja leta i određivanju visine, vremena i ciljeva misija, čime omogućavaju ukrajinskim bespilotnim letelicama dugog dometa da izbegnu rusku protivvazdušnu odbranu i pogode svoje mete.

Foto: screenshot X, screenshot YT/Kanal13AZ

SAD su blisko uključene u sve faze planiranja, rekla su tri izvora upoznata sa operacijom. Američki zvaničnik je rekao da je Ukrajina odabrala mete, a da je Vašington potom podelio obaveštajne podatke o ranjivostima lokacija.

Promena politike usledila je nakon telefonskog poziva u julu u kojem je Tramp navodno ohrabrio Zelenskog da intenzivira takve napade i pitao da li bi Kijev mogao da pogodi Moskvu ako SAD obezbede oružje dugog dometa.

Ukrajina se nada da će pogoditi srž ruske ekonomije poremetom proizvodnje nafte i gasa, koja čini četvrtinu njenog BDP, dok istovremeno podstiče domaće nezadovoljstvo i primorava Putina na pregovore. Tramp je zahtevao da evropske zemlje smanje svoju zavisnost od ruske nafte u zamenu za njegov pristanak da uvede stroge sankcije Moskvi.

Prihodi od nafte i gasa ostaju najveći izvor finansiranja ratnih napora Kremlja, što izvoz energije, kao i rusku "flotu u senci" naftnih tankera, čini centralnom metom zapadnih sankcija.

Foto: screenshot X

SAD već dugo dele obaveštajne podatke sa Kijevom koji pomažu u napadima na ruske vojne ciljeve u okupiranim delovima Ukrajine i pružaju unapred upozorenje o dolazećim ruskim raketama i dronima.

Vašington još uvek nije odlučio da li će Kijevu poslati oružje dugog dometa, uključujući rakete "tomahavk", koje imaju domet od 2.500 km i bile bi sposobne da pogode Moskvu i veći deo zapadne Rusije.

Zvaničnici u Vašingtonu su zabrinuti da bi to dovelo do eskalacije. Kremlj je upozorio Trampa da bi to uništilo svaki preostali odnos sa Vašingtonom.

Od avgusta je pogođeno najmanje 16 od 38 ruskih rafinerija, neke više puta, što je rezultiralo nestašicom benzina širom zemlje i navelo Moskvu da smanji izvoz dizela.

Foto: Printscreen X

Uprkos sve većem pritisku na Kremlj, analitičari kažu da je situacija još uvek daleko od spiralnog prerastanja u krizu koja bi izbacila rusku ekonomiju iz koloseka.

U petak je Rusija pokrenula napad velikih razmera na ukrajinsku energetsku mrežu, uzrokujući nestanke struje u većem delu zemlje. Moskva je ciljala ukrajinsku energetsku infrastrukturu svake zime od invazije 2022. godine, prekidajući snabdevanje strujom, grejanjem i vodom milionima domaćinstava i prekidajući snabdevanje vodom akcije koje je Kijev osudio kao ratne zločine.

U ruskim napadima u subotu je ubijeno najmanje pet ljudi, a delovi južnog regiona Odese ostali su bez struje, prema rečima ukrajinskih zvaničnika.