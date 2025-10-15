Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da veruje da je rusko rukovodstvo posvećeno rešavanju sukoba oko Ukrajine.

„Predsednik Rusije Vladimir Putin, mislim, želi da se to uradi“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući.

Prema njegovim rečima, činilo se da je ukrajinski sukob „relativno lako rešiv“.

Tramp je napomenuo i da namerava da u narednom periodu donese odluku o tome da li će odobriti zahteve Ukrajine za oružje dugog dometa.

Oni žele da krenu u ofanzivu, a ja ću doneti odluku o tome“, naglasio je Tramp, komentarišući predstojeći sastanak sa Zelenskim, planiran 17. oktobra.

On je dodao da neprijateljski odnosi između ruskog lidera Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog ometaju rešavanje sukoba u Ukrajini.

Američki predsednik ranije je izjavio da se Putin i Zelenski mrze do te mere da im to sprečava da razgovaraju.

Putin je ranije rekao da, ako je Zelenski spreman za sastanak, treba da dođe u Moskvu. Zelenski je odbio ovu ponudu, iako je kontradiktorno izjavio da je spreman za sastanak u bilo kom formatu.

