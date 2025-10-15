Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da mu je indijski premijer Narendra Modi rekao da će Indija prestati da kupuje naftu od Rusije, što je Tramp opisao kao „veliki korak“ u svojim naporima da ekonomski izoluje Moskvu.

„Dakle, nisam bio srećan što Indija kupuje naftu, a on me je danas uverio da neće kupovati naftu od Rusije“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. „To je veliki korak. Sada ćemo naterati Kinu da učini isto“.

Indijska ambasada u Vašingtonu još nije odgovorila na pitanja poslata imejlom o tome da li je Modi dao takvu obavezu Trampu.

Foto: screenshot X

Indijsko obećanje da će prestati da kupuje rusku naftu označilo bi potencijalnu prekretnicu u globalnoj energetskoj diplomatiji, jer Vašington pojačava napore da uguši prihode Moskve od nafte usred tekućeg rata u Ukrajini.

To bi takođe signaliziralo veliku promenu kod jednog od najvećih moskovskih energetskih kupaca i moglo bi da promeni računicu za druge zemlje koje još uvek uvoze rusku sirovu naftu. Ovo se dešava u trenutku kada Tramp nastoji da iskoristi bilateralne odnose za sprovođenje ekonomske izolacije, umesto da se oslanja isključivo na multilateralne sankcije.

Tokom svojih komentara novinarima, Tramp je dodao da Indija ne može „odmah“ da zaustavi isporuke, nazivajući to „procesom“. „Ali taj proces će uskoro biti završen“, rekao je.